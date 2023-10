Cez priechod Rafah prešli desiatky kamiónov s humanitárnou pomocou

21.10.2023 (SITA.sk) - Hraničný priechod Rafah medzi Egyptom a Pásmom Gazy v sobotu otvorili, aby ním prešla humanitárna pomoc pre Palestínčanov v oblasti, ktorú oblieha Izrael.Viac ako 200 kamiónov so zhruba 3 000 tonami pomoci stojí pri priechode niekoľko dní. Reportér agentúry AP videl, ako nákladné autá vchádzajú do priechodu.Izrael blokuje Pásmo Gazy a zo vzduchu naň útočí po útoku palestínskeho militantného hnutia Hamas na juhoizraelské mestá zo 7. októbra. Ľudia v Pásme Gazy nemajú dostatok potravín, liekov, vody a paliva.Na priechode Rafah tiež čakajú stovky držiteľov zahraničných pasov, ktorí chcú prejsť z Pásma Gazy do Egypta a uniknúť pred konfliktom.