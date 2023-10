Do pásma Gazy začala prúdiť z Egypta humanitárna pomoc

Hraničný priechod Rafáh medzi Egyptom a pásmom Gazy v sobotu otvorili a do tejto palestínskej enklávy cez neho začala prúdiť potrebná humanitárna pomoc. 24hod.sk o tom informuje podľa správ agentúr AFP a DPA, ktoré sa odvolávajú na zdroj z egyptského Červeného kríža zábery odvysielané v egyptskej štátnej televízii.





Pri hraničnom priechode stojí už niekoľko dní vyše 200 nákladných áut naložených s asi 3000 tonami humanitárnej pomoci, píše agentúra AP. Podľa egyptskej spravodajskej televízie al-Qahera k priechodu už mieri asi 20 nákladných áut so zdravotníckym materiálom.Pôjde o prvú dodávku humanitárnej pomoci cez hraničný priechod Rafah od vypuknutia ozbrojeného konfliktu medzi Izraelom a palestínskym militantným hnutím Hamas. Ten vypukol 7. októbra po tom, čo palestínski militanti prenikli na územie Izraela a zabili vyše 1400 ľudí, zväčša civilistov.Izrael v reakcii spustil vlnu vzdušných útokov na pásmo Gazy a jej úplnú blokádu, čím enklávu odstrihol od dodávok vody, elektrickej energie ale aj potravín a palív.Mnohí obyvatelia Gazy tak nemajú dostatok vody na pitie a k dispozícii denne len jedno jedlo a potrebujú pomoc. Nemocnice taktiež potrebujú dodávky zdravotníckeho materiálu a palív pre generátory, keďže v dôsledku bombardovania sú v enkláve tisícky zranených ľudí.Na otvorenie hraničného priechodu okrem toho čakali aj cudzinci, ktorí chcú pred konfliktom utiecť z pásma Gazy do Egypta.Rafah je jediným hraničným priechodom do Gazy, ktorý nekontroluje Izrael. V piatok sa začalo s jeho opravou, pretože po izraelskom bombardovaní bol poškodený tamojší terminál.