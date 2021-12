Cez Slovensko na európsky trh finančných technológií: Fintech Hub sa predstavil v Dubaji a oslavuje prvý rok

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

15.12.2021 (Webnoviny.sk) -Za prvý rok fungovania sa do Fintech Hubu prihlásilo 15 start-upov. Zo začiatku mali záujem o spoluprácu najmä slovenské a české firmy, Fintech Hub už ale pomáha aj začínajúcim spoločnostiam z ďalších európskych krajín, napríklad z Maďarska alebo Rumunska. Práve svetová výstava EXPO v Dubaji je tak príležitosťou, ako rozšíriť okruh záujemcov a pomôcť ďalším hráčom v expanzii na európsky trh."Sme radi, že sa nám darí oslovovať zaujímavé mladé firmy, ktoré majú potenciál zmeniť trh s finančnými technológiami. Vďaka Fintech Hubu je Slovensko vnímané ako ideálny štartovací trh pre firmy z tretích krajín. Chceme byť pomyselnou bránou do Európy a ponúknuť zahraničným inovátorom veľký potenciál pre expanziu na celoeurópsky trh," hovoríFintech Hub poskytuje začínajúcim firmám v oblasti finančných technológií pomoc s vývojom svojich produktov, mentoring a spoluprácu pri získavaní potrebných licencií. Zároveň vytvára unikátne testovacie prostredie, v ktorom môžu bezpečne skúšať nové aplikácie a riešenia. Vďaka spolupráci s najväčšími hráčmi na trhu majú start-upy možnosť testovať svoje produkty v úplne reálnom prostredí. V neposlednom rade Fintech Hub prepája mladé firmy s investormi."Vďaka Fintech Hubu majú nielen slovenské fintech spoločnosti šancu veľmi rýchlo prejsť úvodnými fázami svojej činnosti, ako sú napríklad plánovanie a technické testovanie nových produktov. Pomáhame im v tom, aby mohli čo najrýchlejšie poskytovať svoje služby a vďaka spolupráci s Národnou bankou Slovenska aj v tom, aby sa dostali čo najrýchlejšie do súladu so všetkými reguláciami," hovoríPráve podpis Memoranda o spolupráci s Národnou bankou Slovenska sa stal ďalším z významných krokov v činnosti Fintech Hubu. Spolu so zástupcami centrálnej banky a ďalšími expertmi Fintech Hub usporiadal niekoľko praktických workshopov na aktuálne témy z oblasti bezpečnosti platieb na internete, zdaňovanie kryptomien alebo ochrany proti praniu špinavých peňazí.Fintech Hub so sídlom v Bratislave založila skupina inovatívnych firiem na čele so spoločnosťami Mastercard, Vacuumlabs a Slovenskou Fintech asociáciou. Medzi jeho partnerov patria ďalšie technologické, právne a poradenské firmy. Spoločnou víziou je pomôcť so vznikom nových produktov a služieb, ktoré pomôžu používateľom v každodennom živote.Informačný servis