Podnikateľ Zoroslav Kollár zostáva vo väzbe, senát zrušil uznesenie Špecializovaného trestného súdu

15.12.2021 (Webnoviny.sk) - Obvinený podnikateľ Zoroslav Kollár ostane vo väzbe do 20. februára 2022. Ako informovala hovorkyňa Najvyššieho súd SR (NS SR) Alexandra Važanová, senát 4T NS SR na stredajšom neverejnom zasadnutí na podklade sťažnosti prokurátora zrušil napadnuté uznesenie Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) v časti týkajúcej sa výroku, ktorým sudkyňa pre prípravné konanie rozhodla o nepredĺžení väzby u obvineného a sám rozhodol tak, že väzbu obvineného predĺžil do 20. februára 2022.„Senát sťažnosť obvineného proti uzneseniu ŠTS zamietol ako nedôvodnú," dodala Važanová. Právnik a podnikateľ je väzobne stíhaný pre kauzu úplatkov spojených s nelegálnou výrobou cigariet. Obvinený je tiež v kauze Víchrica, týkajúcej sa korupcie v súdnictve.V tomto prípade ho v máji prepustili z väzby. Vzápätí ho však vyšetrovateľ Národnej kriminálnej agentúry opätovne zadržal pred bránou Ústavu na výkon väzby v Banskej Bystrici. Špecializovaný trestný súd ho následne vzal do väzby pre hrozbu ovplyvňovania svedkov a pokračovania v trestnej činnosti.