Cez Slovensko sa bude presúvať americká vojenská technika na cvičenie

Bratislava 21. mája (TASR) - Cez územie Slovenska sa bude od 22. mája do 6. júna a od 21. do 27. júna presúvať americká vojenská technika smerujúca na medzinárodné cvičenie Saber Guardian 2019. Celkovo pôjde o niekoľko stoviek kusov techniky a obslužný personál, rozdelený do konvojov. TASR o tom informovala hovorkyňa Ministerstva obrany (MO) SR Danka Capáková.Ministerstvo upozorňuje verejnosť, že jednotky budú smerovať z Nemecka na rôzne miesta cvičení v Maďarsku, Rumunsku a Bulharsku, pričom počas presunov bude spojencom zo strany Ozbrojených síl SR podľa aktuálnych požiadaviek poskytnutá takzvaná podpora hostiteľskej krajiny, ako aj sprievod Vojenskej polície.Ozbrojené sily SR využijú túto príležitosť tiež na precvičenie podpory spojeneckých jednotiek počas presunu. Súčasťou toho bude napríklad logistická podpora v podobe miest na parkovanie, krátkodobého ubytovania, sociálneho zariadenia, priestoru na doplnenie pohonných hmôt aj opravy vozidiel a zdravotníckeho zabezpečenia.Na medzinárodnom vojenskom cvičení Saber Guardian 2019 sa pod vedením pozemných síl USA v Európe zúčastní približne 27.000 vojakov. Cieľom cvičenia je zvýšenie interoperability medzi spojeneckými ozbrojenými silami a posilnenie regionálnej bezpečnostnej situácie, pričom jednotlivé cvičenia budú zamerané najmä na precvičenie rôznych taktických operácií.