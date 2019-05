Ďurček: Návrh stavebného zákona by sme chceli predložiť v lete

Štátny tajomník ministerstva dopravy Peter Ďurček, archívna snímka. Foto: MDVRR Foto: MDVRR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 21. mája (TASR) – Návrh nového stavebného zákona by chcelo Ministerstvo dopravy a výstavby (MDV) SR predložiť do Národnej rady (NR) SR ešte v lete tohto roka, do 21. septembra. Uviedol to štátny tajomník rezortu dopravy Peter Ďurček.Ako priblížil, k návrhu zákona dostali 2708 pripomienok, z toho viac ako 1500 zásadných, pričom necelých 700 predstavujú pripomienky k súvisiacim predpisom. Dôslednejšia analýza a zhrnutie pripomienok je podľa neho otázka najbližších týždňov.Ďurček verí, že zákon stihnú predložiť do parlamentu do 21. septembra.skonštatoval.Nový stavebný zákon podľa neho stanovuje aj prísnejšie posudzovanie čiernych stavieb od momentu, keď bude účinný. Stanovuje tiež prísnejšie kritériá pre všetkých, ktorí by sa teoreticky podieľali na budovaní čiernych stavieb.podotkol Ďurček.Novým zákonom sa však podľa neho nevyriešia existujúce čierne stavby, ktoré sú v súčasnosti postavené z rôznych dôvodov.poznamenal.