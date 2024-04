Cez ukrajinský čiernomorský koridor bolo od augusta minulého roka prepravených viac ako 36 ton miliónov tovaru

Prepravilo sa viac tovaru

7.4.2024 (SITA.sk) - Od spustenia ukrajinského čiernomorského koridoru v auguste minulého roka bolo prepravených viac ako 36 miliónov ton tovaru. Ako referuje web Kyiv Independent, uviedol to ukrajinský minister infraštruktúry Oleksandr Kubrakov Podľa Kubrakova ukrajinský koridor už umožnil prepravu väčšieho množstva tovaru ako predchádzajúca Čiernomorská obilná iniciatíva fungujúca od júla 2022 do júla 2023, ktorú sprostredkovalo Turecko a OSN.Keďže Rusko v júli minulého roka fakticky zrušilo spomenutú Čiernomorskú obilnú iniciatívu, nasledujúci mesiac Ukrajina otvorila nový koridor. Pôvodne to mal byť humanitárny koridor, ktorý by umožnil odchod lodí uviaznutých po vypuknutí vojny, no odvtedy sa rozrástol na plnohodnotnú obchodnú cestu.Od augusta minulého roka prešlo koridorom 1 286 plavidiel, ktoré vyviezli 25 miliónov ton poľnohospodárskych produktov do Ázie, Afriky a Európy, poznamenal Kubrakov. V súčasnosti čaká na vstup do prístavov v Odese a okolí 135 nákladných plavidiel. Očakáva sa, že vyvezú štyri milióny ton nákladu.„Tím nášho ministerstva tvrdo pracuje na tom, aby zabezpečil stabilný vývoz po mori na úroveň z roku 2022," skonštatoval Kubrakov.