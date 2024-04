Pellegrinimu pomohla mobilizácia voličov, veľká časť krajiny by ním však podľa politológa mohla opovrhovať

Apel na zahraničnú politiku

Mentálne zostane v politickom tábore

Zlučovanie strán

Korčokovo pokračovanie

7.4.2024 (SITA.sk) - Víťazovi prezidentských volieb Petrovi Pellegrinimu sa podarila mobilizácia voličov, čo ukazuje aj to, že najzásadnejšie zisky mal od ľudí, ktorí neprišli voliť v prvom kole.Ako v relácii Volebné ráno na RTVS :24 poukázal analytik Michal Mislovič z agentúry MEDIAN SK , v regiónoch, kde je tradične silná strana Smer-SD , dokázal mobilizovať tak, aby prišli voliť. Presvedčiť sa mu okrem iného podarilo aj voličov na juhu, ktorí boli v ostatných dňoch neistí.Vysoká účasť, viac ako 61 percent, pritom nie je v druhom kole prezidentských volieb tradičná, čo ukazuje, že mobilizácia fungovala. Dôležitý bol podľa Misloviča apel na zahraničnú politiku a vojnu na Ukrajine. Práve vojna na Ukrajine je podľa neho téma, ktorá spájala elektoráty.Politológ Miroslav Řádek Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v relácii skonštatoval, že zvíťazil kandidát, ktorý mal nielen poznateľnosť, ale aj skúsenosť zo straníckej politiky, mal na svojej strane fungujúce masové strany. Zjavne mu pomohla aj podpora premiéra Roberta Fica , ktorý si podľa Řádeka môže povedať, že urobil z Pellegriniho prezidenta.Pellegrini podľa politológa nebude zásadný oponent vlády a mentálne zostane v politickom tábore. Vyhraňovanie sa voči koalícii Řádek nečaká. Po Pellegriniho víťazstve by mohli nasledovať jemné preskupenia síl v koalícii.Řádek očakáva, že začiatkom roka Pellegriniho strana Hlas prestane pomaly existovať, pretože jej poprední predstavitelia v sebe nemajú dostatočné vodcovstvo a napokon príde zlučovanie. Politológ tiež predpokladá, že súčasný kultúrno-spoločenský konflikt bude pokračovať, napriek tomu, že Pellegrini volá po spájaní.Veľká časť krajiny by ním podľa neho mohla až opovrhovať. Mislovič si však myslí, že emócie ochladnú a keďže víťaz prezidentských volieb oslovil široké spektrum voličov, neprekvapilo by ho, ak by jeho dôveryhodnosť začala do pol roka alebo do roka narastať. Ako dodal, bude tu však značná časť populácie, ktorá nikdy nebude spokojná.Neúspešný kandidát Ivan Korčok bude podľa Řádeka potrebovať niekoľko mesiacov, aby sa „dostal z politickej depresie“. V jeho budúcnosti by však mohlo byť členstvo v niektorej z existujúcich strán alebo vznik novej umiernenej konzervatívno-liberálnej strany.Mislovič skonštatoval, že by bola škoda, ak by Korčok svoju podporu nevyužil. Pravica podľa neho získala osobnosť, ktorá by mohla spájať, a je na nej, ako s tým bude pracovať.