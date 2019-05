Cez územie Slovenska sa budú presúvať zahraničné vojská a technika

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Martin Turanovič Foto: TASR/Martin Turanovič

Bratislava 10. mája (TASR) - Po území Slovenska sa budú v období od 13. do 19. mája presúvať zahraničné vojská a vojenská technika. Cez Slovensko prejdú vojaci z Maďarska, Chorvátska, Poľska a Litvy. Pre TASR to uviedla hovorkyňa Ministerstva obrany (MO) SR Danka Capáková.Presuny vojsk sú naplánované v rámci vojenského cvičenia Common Challenge a Immediate Response, spresnila Capáková.Rezort obrany takisto upozorňuje na cestné presuny nadrozmerného nákladu. Tie sa budú diať na trasách Martin – CV Lešť a Martin – PC Sučany a takisto na trase Prešov – Ruská Nová Ves.