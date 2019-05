Prečo by bryndza nemala chýbať v našom jedálničku

Foto: Lidl Foto: Lidl

Bratislava 10. mája (OTS) - Máj je mesiacom lásky, smelo ho však môžeme označiť aj mesiacom bryndze. Bryndza by nemala chýbať v našom jedálničku počas celého roka, bryndzové halušky s májovou bryndzou chutia predsa len ešte o niečo viac. Prečo?Výroba bryndze má na Slovensku dlhodobú tradíciu. Najstaršia bryndziareň bola založená už v roku 1787 v Detve. Bryndzu v podobe, ako ju poznáme dnes, vyrobil ako prvý zvolenský bryndziar Teodor Wallo. Miesto soli vyrobil špeciálny soľný roztok. Po zomletí ovčieho syra s týmto roztokom získal mäkkú mazľavú hmotu - našu typickú bryndzu.Čo je ale v skutočnosti bryndza? Poviete si, čo je to za otázku, však? Bryndzu pozná predsa každý! Možno budete prekvapení, ale na pultoch našich predajní ľahko nájdete produkty, ktoré sa na bryndzu iba podobajú. Tradičná bryndza, ako ju pripravovali naši predkovia, je vyrobená z nepasterizovaného, 100%-ného ovčieho mlieka. Podľa Potravinového kódexu Slovenskej republiky sa môže bryndza vyrábať aj zo zmesi ovčieho a kravského syra, musí však obsahovať najmenej 50 % ovčieho syra zo sušiny výrobku. Bryndza je potravina, na ktorú môžeme byť právom hrdí. Je len málo krajín vo svete, ktoré bryndzu vyrábajú. Tú našu poznajú konzumenti v Rakúsku, Maďarsku, Nemecku či Poľsku.Bryndzu delíme na letnú a zimnú. Letná sa vyrába z čerstvého mlieka, zimná zo zasudovaného hrudkového ovčieho syra, vyrobeného počas letnej sezóny. Nakoľko sa jedná o polotovar, je zrejmé, že kvalitnejšia je letná.Májovú bryndzu môžeme s kľudným svedomím označiť ako najkvalitnejšiu. Ovečky sú už nejaký ten týždeň na paši. Vďaka čerstvej tráve, ktorá je v tomto období najbohatšia na živiny, obsahuje ich mlieko najviac prospešných látok rastlinného pôvodu, esenciálne mastné kyseliny a iné bioaktívne látky. Tie sú pre zdravie človeka mimoriadne dôležité.Počas roka sa kvalita trávy mení a tým sa mení aj kvalita mlieka. Preto, ak konzumáciu bryndze obľubujete, teraz je ideálny čas na prípravu Vašich obľúbených jedál. Lahodná bryndzová nátierka, voňavá bryndzová polievočka, typické bryndzové halušky so slaninkou, či skvelý bryndzový koláč budú Vám aj Vašim hosťom chutiť s májovou bryndzou ešte znamenitejšie ako obvykle.Bryndza napomáha vstrebávaniu vápnika. PH bryndze je totiž nižšie ako v pôvodnom mlieku a keďže sa vápnik v bryndzi nachádza v ionizovanom stave, organizmus ho dokáže efektívnejšie využiť. Je bohatým zdrojom minerálov, vitamínov a bielkovín, vďaka čomu má priaznivé účinky na ľudský organizmus. Právom je preto zaradená medzi funkčné potraviny.Bryndza dokáže riešiť problémy s trávením, nakoľko je, najmä v surovom stave, silným probiotikom. Na svedomí to majú prospešné probiotické mliečne baktérie a kvasinky, ktoré sa množia v procese zrenia. V jednom grame bryndze sa nachádza približne miliarda takýchto mikroorganizmov, čo je minimálne stokrát viac ako napríklad v jogurtoch.Bryndza tiež pomáha pri zápaloch a v boji proti vysokému krvnému tlaku, znižuje hladinu cholesterolu v krvi, pozitívne pôsobí pri cukrovke, pri prevencii rakoviny aj osteoporózy, zvyšuje imunitu pri alergiách. Nakoľko počas spracovania dochádza k úbytku laktózy, je vhodná aj pre deti, ktoré majú alergiu na mlieko.