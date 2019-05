Cez víkend budú v Čuňove majstrovstvá SR vo vodnom slalome

Na snímke slovenský kanoista Michal Martikán. Foto: TASR - Michal Svítok Foto: TASR - Michal Svítok

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 3. mája (TASR) - Cez víkend sa v Čuňove uskutočnia majstrovstvá Slovenska vo vodnom slalome, ktoré budú zároveň prvými dvoma nominačnými pretekmi o miestenku do reprezentácie. Celkovo sa počítajú body zo štyroch podujatí, zvyšné dve budú o týždeň neskôr v rámci 71. ročníka Medzinárodného tatranského slalomu. Do úvahy sa vezmú tri najlepšie výsledky, štvrtý sa škrtne.Nominačné súboje sa netýkajú takzvaného olympijského A-tímu. Medzi kanoistami teda majú isté miesto Michal Martikán, Alexander Slafkovský a Matej Beňuš. Vo zvyšných kategóriách budú s určitosťou reprezentovať Slovensko kajakári Jana Dukátová s Jakubom Grigarom a kanoistka Soňa Stanovská. O miesta v "repre" zabojujú pretekári vo všetkých vekových kategóriách, okrem seniorov aj mládežníci (do 18 a 23 rokov). V prípade rovnosti bodov bude určujúcim kritériom postavenie v rebríčku Medzinárodnej kanoistickej federácie (ICF). Tohtoročná "nominačka" bude vyvrcholením štvorročného obdobia pred olympijskými hrami 2020 v Tokiu.Cez víkend sa v Čuňove predstavia všetci elitní slovenskí pretekári s výnimkou Dukátovej, ktorá absolvuje sústredenie v Prahe.