POZOR NA INZERÁTY: Falošné vstupenky na hokejové MS 2019 sú v obehu

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Pavol Zachar Foto: TASR/Pavol Zachar

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 3. mája (TASR) – Polícia upozorňuje na falošné vstupenky na hokejové zápasy majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji, ktoré sa budú konať od 10. do 26. mája v Bratislave a Košiciach. Týka sa to predovšetkým vstupeniek, ktoré si fanúšikovia nezakúpili u oficiálneho predajcu, ale prostredníctvom rôznych inzertných internetových portálov, prípadne sprostredkovane.uviedlo na sociálnej sieti Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Bratislave.Aby fanúšikovi predišli problémom pri vstupe na štadión, polícia im odporúča skontrolovať vstupenku najneskôr do začatia zápasu, na ktorý je vstupenka zakúpená. Pravosť vstupeniek je podľa polície možné si overiť na ktoromkoľvek predajnom mieste u oficiálneho predajcu vstupeniek.spresnila polícia.Osoby podozrivé z falšovania lístkov zadržali v marci policajti Národnej kriminálnej agentúry (NAKA). Počas zásahu v Poprade a Spišskej Novej Vsi vykonali viaceré prehliadky domov a nebytových priestoroch. Akciu nazvali podľa maskota športového podujatia Macejko.