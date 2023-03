Cez víkend preletí v tesnej blízkosti Zeme veľký asteroid

Tento víkend medzi Zemou a obežnou dráhou Mesiaca preletí asteroid dosť veľký na to, aby zničil mesto.





Asteroid označovaný ako 2023 DZ2 preletí v sobotu len približne 170.000 kilometrov od Zeme. To je menej ako vzdialenosť Zeme od Mesiaca. Vedci tak budú mať jedinečnú príležitosť pozorovať toto vesmírne teleso aj ďalekohľadmi a malými teleskopmi."Neexistuje šanca, že by tento 'zabijak miest' zasiahol Zem, no jeho priblíženie poskytuje skvelú šancu na pozorovanie," uviedol šéf planetárnej ochrany Európskej vesmírnej agentúry (ESA) Richard Moissl.Astronómovia odhadujú jeho veľkosť na 40 až 90 metrov. Hoci sú prelety asteroidov okolo Zeme bežné, podľa amerického Národného úradu pre letectvo a vesmír (NASA) je nezvyčajné, že sa taký veľký asteroid priblíži tak blízko Zeme. Niečo také sa stáva približne raz za desať rokov.Astronómovia objavili 2023 DZ2 len zhruba pred mesiacom. V sobotu preletí asi 515.000 kilometrov od Mesiaca a o niekoľko hodín neskôr preletí popri Zemi nad Indickým oceánom rýchlosťou 28.000 kilometrov za hodinu.Podľa astronómov a Medzinárodnej siete pre varovanie pred asteroidmi je tento blízky prelet dobrou príležitosťou na precvičenie planetárnej obrany pre prípad, keď k nám bude smerovať nebezpečný asteroid, uvádza NASA.Projekt The Virtual Telescope bude takto blízke priblíženie asteroidu k Zemi vysielať aj naživo.Asteroid 2023 DZ2 sa k našej planéte opätovne priblíži až v roku 2026. Pôvodne existovala malá pravdepodobnosť, že by vtedy mohol zasiahnuť Zem, astronómovia to už medzičasom vylúčili.