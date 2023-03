Zimný čas sa mení na letný, hlavným cieľom jeho zavedenia bolo aj šetrenie energie

Tridsaťročná prestávka

So zmenami času skoncovali aj v Rusku

24.3.2023 - Na letný čas prejdeme už tento víkend. V nedeľu 26. marca si o 02:00 stredoeurópskeho času posunieme hodiny na 03:00 letného času.Vstávať tak budeme oproti predošlému času o hodinu skôr. Letný čas sa skončí v nedeľu 29. októbra, keď sa o 03:00 posunú hodiny na 02:00 stredoeurópskeho času.Na území Slovenska stredoeurópsky letný čas po prvý raz zaviedli od roku 1916 do roku 1918 a neskôr v rokoch 1940 až 1949.Po tridsaťročnej prestávke ho v roku 1979 zaviedli opäť. V roku 1999 sa prvýkrát SELČ končil v októbri, dovtedy sa stredoeurópsky čas začínal koncom septembra.Niektoré štáty SELČ nemajú. Posúvať hodiny nemá význam v krajinách na rovníku, kde sú deň a noc približne rovnako dlhé – 12 hodín. So zmenami času skoncovali aj v Rusku, kde sa čas menil naposledy na jar 2011.Hlavným cieľom zavedenia stredoeurópskeho letného času bolo šetrenie energie a lepšie využívanie prirodzeného denného svetla. Ľudia, ktorí v lete vstávajú pred siedmou hodinou ráno, však napríklad minú viac energie, lebo musia svietiť.Napriek tomu odborníci tvrdia, že je to málo v pomere k tomu, čo sa ušetrí večer.