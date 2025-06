Chameneí hrozí ďalšími útokmi na americké základne na Blízkom východe

26.6.2025 (SITA.sk) - Najvyšší iránsky vodca ajatolláh Alí Chameneí vo štvrtok pohrozil ďalšími útokmi na americké základne na Blízkom východe, ak sa Irán opäť stane terčom úderu zo strany Spojených štátov. „Islamská republika má prístup k dôležitým americkým základniam v regióne a môže proti nim konať, kedykoľvek to uzná za potrebné,“ povedal vo videopríhovore, ktorý odvysielala štátna televízia.„Môže sa to stať znova v budúcnosti; ak dôjde k útoku, náklady pre nepriateľa a agresora budú určite vysoké," vyhlásil Chameneí. Dodal, že americký prezident Donald Trump sa snažil „bagatelizovať“ dopad iránskych odvetných útokov na americkú základňu v Katare. „Trump sa „snažil... predstierať, že sa nič nestalo,“ vyjadril sa ajatolláh o pondelkovom útoku Teheránu na najväčšie americké vojenské zariadenie na Blízkom východe.Iránskym jadrovým objektom pri americkom údere sa podľa najvyššieho iránskeho vodcu „nič významné“ nestalo. „Zaútočili na naše jadrové zariadenia, čo by si samozrejme zaslúžilo trestné stíhanie na medzinárodných súdoch, ale neurobili nič významné,“ vyhlásil Chameneí. Avšak Izrael podľa neho po odvetných útokoch islamskej republiky počas 12-dňovej vojny „takmer skolaboval“.„Sionistický režim sa takmer zrútil a bol rozdrvený útokmi islamskej republiky,“ povedal Chameneí dva dni po tom, ako vojnu ukončilo prímerie.