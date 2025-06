Nové preteky v zbrojení by podľa šéfa poľskej diplomacie mohli viesť k pádu Putinovho režimu

26.6.2025 (SITA.sk) - Nové preteky v zbrojení by mohli viesť k pádu režimu ruského prezidenta Vladimira Putina, rovnako ako viedli k zrúteniu Sovietskeho zväzu. Vyhlásil to vo štvrtok poľský minister zahraničných vecí Radoslaw Sikorski.„Putin by mal pochopiť, že ide cestou (sovietskeho vodcu Leonida) Brežneva. Sám kedysi povedal, že Sovietsky zväz sa rozpadol, pretože minul príliš veľa na zbrojenie, a teraz robí presne to isté,“ povedal Sikorski novinárom.„Vedie veľmi drahú vojnu a vyprovokoval, vystrašil celý Západ tak, aby zvýšil svoje výdavky na obranu... Putin bude musieť vyžmýkať ešte viac vojenských prostriedkov. Dúfajme, že s podobným výsledkom pre režim (ako mal Sovietsky zväz), ale rýchlejším,“ dodal.