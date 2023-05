Chaos Matoviča vo vláde bol Hegerovi bližší, podľa Kolíkovej sa „prekalkuloval“

Ohrozený plán obnovy

Až keď už nebolo úniku

7.5.2023 (SITA.sk) - Vláda, ktorá padla a nedokáže zodpovedne vládnuť ani do predčasných volieb, musí odísť. Skonštatovala to v reakcii na nedeľné vyhlásenie povereného predsedu vlády Eduarda Hegera poslankyňa SaS a exministerka spravodlivosti Mária Kolíková. „Je smutné, že je ohrozený plán obnovy, ale ten bol ohrozený už v septembri, keď premiér a bývalé koaličné strany nechali nezodpovedne odísť SaS z vlády. Chaos Matoviča vo vláde, na ministerstve financií im bol bližší," skonštatovala Kolíková. Vládna koalícia podľa nej „prekalkulovala" politické výhody z menšinovej vlády.„Teraz to má v rukách pani prezidentka. A do volieb je ešte ako tak čas zvrátiť trend v spoločnosti, zvrátiť ho v prospech demokracie," doplnila poslankyňa.Podľa predsedu Republikovej rady strany Aliancia Lászlóa Sólymosa sa Eduard Heger svojej funkcie nakoniec vzdal, keď už nebolo úniku.„K tomuto kroku mal pristúpiť už 15. decembra 2022. Slovensko by nestratilo päť cenných mesiacov," dodal.