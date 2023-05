Skončila sa éra najnerozhodnejšieho premiéra v dejinách Slovenska, reagoval Sulík na Hegerov odchod

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

7.5.2023 (SITA.sk) - Strana SaS považuje dnešok za koniec éry najnerozhodnejšieho premiéra v dejinách Slovenska. Reagovala tak vyhlásenie Eduarda Hegera , že v nedeľu požiada prezidentku Zuzanu Čaputovú o odobratie poverenia viesť vládu SR. Prezidentka podľa neho neakceptovala iné návrhy na riešenie aktuálnej politickej situácie."Tejto potupe a vlastne aj svojmu politickému koncu sa Eduard Heger mohol vyhnúť, ak by nestrkal hlavu do piesku, ale robil to, čo sa od premiéra očakáva - riešil problémy. Riešenie mal v rukách už minulé leto, keď mohol uprednostniť štyroch výkonných ministrov a podporu 20 poslancov, ale rozhodol sa pre Igora Matoviča , ktorý bol najväčší problém Slovenska," uviedol predseda strany Richard Sulík. Doplnil, že tak, ako sa Heger nedokázal zodpovedne postaviť k politickej situácii už v lete, nedokázal udržať ani len odvolanú vládu do termínu predčasných volieb.