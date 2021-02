Chára a Pánik zbierali „plusky“ a tešili sa z triumfu Capitals, Halák inkasoval dva góly (video)

Raritná situácia

Halák si pripísal druhú prehru

Vo štvrtok bol v hre aj brankár

, ale

si víťazstvo nepripísal. V domácej aréne TD Garden Bruins prehrali s hráčmi

2:3, keď Haláka až dvakrát prekonal útočník

Kyle Palmieri

. Tridsaťročný Američan sa v 571. zápase v NHL dočkal iba druhýkrát gólu v oslabení.













19.2.2021 (Webnoviny.sk) - Hviezdou týchto dní v NHL je Auston Matthews . Útočník Toronta strelil dva góly, pridal dve asistencie a stal sa prvou hviezdou zápasu, v ktorom jeho tím doma zdolal Ottawu 7:3. Dvadsaťtriročný americký center bodoval v pätnástich zápasoch za sebou, so 16 gólmi je najlepší strelec NHL a s 25 bodmi štvrtý v tabuľke produktivity."Keď vidím voľný priestor v bránke, snažím sa tam strieľať. Ak mám byť úprimný, to je všetko. Momentálne mi to padá, ale dôležité sú aj tak tímové víťazstvá," komentoval Auston Matthews. Štyrmi bodmi sa na triumfe Maple Leafs nad Senators podieľal aj Mitch Marner (1+3) a veterán Joe Thornton pridal gól a dve asistencie. Podľa portálu NHL sa Thornton vo veku 41 rokov a 231 dní stal najstarším hráčom klubovej histórie, ktorý zaznamenal minimálne 3 body v zápase počas základnej časti sezóny.Slováci vo štvrtok nebodovali, ale Richard Pánik Zdeno Chára v drese Washingtonu sa tešili z víťazstva nad Buffalom 3:1. Obranca Chára odohral 19:16 min a na konci zápasu mal dva plusové body a jeden bodyček. Útočník Pánik počas takmer 14 minút na ľade nazbieral tri bodyčeky a jednu plusku. Víťazný gól strelil Tom Wilsonz pomerne raritnej situácie, keď sa v oslabení rútili na brankára Buffala až dvaja hráči Washingtonu a neasistoval im žiadny obranca súpera.Druhé víťazstvo po štyroch prehrách vychytal český nováčik v bránke Capitals Vítek Vaněček, ktorý nastúpil v dvanástom zápase za sebou a teší sa dôvere trénera Petera Lavioletta . "Od začiatku roka nám dáva šancu na víťazstvá v zápasoch. Aj dnes odviedol dobrú robotu, Myslím si, že postupne sa zlepšujeme aj v hre pred ním," komentoval Laviolette.Halák si v šiestom zápase pripísal druhú prehru a jeho tím tretiu v riadnom hracom čase v pätnástom súboji tejto sezóny. Boston zostal na čele Východnej divízie NHL s náskokom 3 bodov pred triom Philadelphia , Washington, NY Islanders. "Súper nás prevýšil v hre jeden na jedného, dostatočne sne neforčekovali a ani sme poriadne nebránili . Celkovo boli hráči súpera lepší v hre s pukom," skonštatoval tréner Bostonu Bruce Cassidy.