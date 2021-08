Chára je stále bez zmluvy, mal oňho záujem klub St. Louis Blues. Láka ho však východné pobrežie

Chce byť viac s rodinou

19.8.2021 (Webnoviny.sk) - Skúseného slovenského hokejového obrancu Zdena Cháru by rád do svojich služieb získal klub NHL St. Louis Blues, no aktuálne najstarší hráč profiligy k "bluesmanom" pravdepodobne nezamieri. O záujme vedenia tohto klubu smerom k Chárovi informoval na webe The Athletic korešpondent z tejto organizácie Jeremy Rutherford.Blues by potrebovali vystužiť defenzívu, keďže v ostatnom období prišli o Vincea Dunna (Seattle) a pred rokom aj o Alexa Pietrangela (Vegas). Zaplátať dieru v obrane chceli aj Ryanom Suterom, ale ten po odchode z Minnesoty zamieril do Dallasu.Prirodzene vedenie "bluesmanov" sondovalo medzi ďalšími hráčmi, a Zdeno Chára je v medzisezónnom období bez kontraktu. Už 44-ročný trenčiansky rodák strávil ostatnú sezónu vo Washingtone, predtým dlhé roky pôsobil v Bostone.Viaceré zdroje uvádzajú, že slovenský bek si v prípade pokračovania v NHL vyberie klub z Východnej konferencie, keďže spolu s rodinou sú doma v Bostone a vysoký obranca nechce tráviť veľa času v odlúčení od najbližších. V ostatnom čase sa okrem pokračovania v organizácii Capitals spomínali aj možné dohody s Floridou či návrat do New Yorku Islanders po dlhých dvadsiatich rokoch.Zdeno Chára doteraz odohral v NHL spolu 23 sezón a v nich absolvoval 1608 duelov základnej časti s bilanciou 207 gólov, 459 asistencií a rovných 2000 trestných minút. V play-off pridal presne 200 štartov (18+52) a v ročníku 2010/2011 ako kapitán dotiahol Boston až zisku Stanleyho pohára.Dvojnásobný vicemajster sveta okrem Washingtonu, Bostonu a NY Islanders hral v NHL aj za Ottawu. Jednou z možností je aj ukončenie jeho bohatej a úspešnej kariéry, aktuálne sa však pripravuje tak, ako keby mal pokračovať. Či sa tak aj stane, ešte oficiálne neinformoval.