Slovenskí basketbalisti sa prebojovali do kvalifikácie na majstrovstvá sveta, v dramatickom závere zvíťazili nad Severomacedóncami

Definitíva padla na záver

Postup znamená veľmi veľa

Koncovka ako z hollywoodskeho filmu

19.8.2021 (Webnoviny.sk) - Slovenská mužská basketbalová reprezentácia sa dostala do ďalšej časti bojov o postup na majstrovstvá sveta v roku 2023.Zverenci trénera Olega Meleščenka síce mali pred záverečným duelom na turnaji 2. kola európskej časti predkvalifikácie v severomacedónskom Skopje nôž na krku, keď iba triumf minimálne o 15 bodov im zaručoval miestenku v hlavnej kvalifikácii. Pod tlakom však zvládli duel proti domácim a po triumfe 88:72 sa radovali z postupu.Počas väčšej časti tohto stretnutia Slováci viedli, v druhej desaťminútovke sa však do mierneho náskoku dostal súper. Napriek tomu slovenský výber po prvom polčase vyhrával o šesť bodov (38:32).Tretiu štvrtinu ovládli basketbalisti SR 28:19, Severomacedónci však stále hrýzli. Definitíva tak padla až v úplnom závere. Najprv Richard Körner 17 sekúnd pred záverečnou sirénou zasmečoval na 88:72, po ňom Vladimír Brodziansky predviedol výborný blok a to napokon Slovákom stačilo."Čo môžem povedať, stal sa zázrak. To je prvý zápas, že ak chceme hrať, tak som videl to, že naša práca priniesla výsledky. Chcem pogratulovať celému Slovensku, som veľmi vďačný za chalanov, ktorí hrali vynikajúci basketbal. Severnému Macedónsku nešlo o nič, ale tiež majú rešpekt, nemôžu prehrať. Tiež bojovali do konca, šťastie bolo našťastie na našej strane. Gratulujem chalanom, ktorí uverili v to, čo sme im ponúkli ako tréneri. Teraz budeme mať konfrontáciu s najlepšími a budeme rásť. Ďakujem vám veľmi pekne," komentoval po súboji spokojný kouč Melečenko na webe basketliga.sk.V jeho výbere bol v stredu večer najúspešnejší Michal Fusek, autor 23 bodov. "Som určite rád za svoj výkon. Konečne som sa chytil tým, čo viem robiť - rýchlymi protiútokmi, smečmi a doskokmi. Potom som si už začal veriť a konečne moja hra vyzerala tak, ako má. Postup znamená veľmi veľa. Hlavne to, čo sme predvádzali minulé roky, tak sa to odzrkadlilo na tom, že sme cez letá a na jeseň pracovali. Konečne sme sa posunuli niekde ďalej a môžeme dokázať, že vieme hrať aj s tými lepšími. Určite sa posunieme, keď tam budú tímy ako Španielsko alebo Česko, úplne inak to bude vyzerať, ako keď hráme proti Kosovu alebo Severnému Macedónsku," poznamenal.Aj autor postupového koša Körner mal skvelé pocity. "Podarilo sa nám niečo veľké. Myslím si, že veľa ľudí nám neverilo, ale ako tím sme sa zomkli a ukázali sme, že sme výborná partia chalanov. Mali sme aj trochu basketbalového šťastia, ale myslím si, že sme si to vydreli. Pred zápasom sme si povedali, že nemáme čo stratiť a veľa ľudí nám asi neverí, že dokážeme Severné Macedónsko zdolať o 15 bodov. Do zápasu sme išli s veľmi uvoľnenými rukami a pomohlo to. Cítili sme, že naša doterajšia hra nebola taká, akú vieme. Na konci sa ukázalo, že vieme hrať rýchly basketbal," priblížil pre basketliga.sk.Opísal aj záver rozhodujúceho zápasu: "Koncovka asi ako z hollywoodského filmu, možno že by niekto ani neveril, že to môže takto skončiť. Niečo úžasné. Myslím si, že všetci, ktorí zápas sledovali až do poslednej sekundy, tak si ho užili a vyslali sme dobrý impulz na Slovensko. Ocitol som sa v správnom čase, na správnom mieste. Brodzianskeho zdvojili na low poste, zahrali sme taký signál, takže som postavil clonu pre chalanov. Nakoniec som sa ocitol voľný na šestke, 'Brodzo' mi to posunul a podarilo sa mi to zavesiť. Asi som nedal v kariére dôležitejší kôš, pretože to bolo niečo, čo nás buď posunie na ďalšie."Slováci sa v hlavnej časti kvalifikácie o postup na MS doteraz ešte nepredstavili, o ME bojovali zatiaľ naposledy v takej fáze v roku 2016. Mená troch súperov v ďalšom boji o svetový šampionát spoznajú slovenskí basketbalisti 31. augusta. Spomedzi všetkých účastníkov sú Slováci v rebríčku FIBA najnižšie - na 65. priečke. MS 2023 sa uskutočnia v troch ázijských krajinách - Japonsku, Indonézii a na Filipínach.