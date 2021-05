Chára pred 23 rokmi nastupoval v NY Islanders s Richom Pilonom, teraz si zahral s jeho synom Garrettom

Chára s asistentským "áčkom"

Všetci lídri Washingtonu chýbali

9.5.2021 (Webnoviny.sk) - Zdeno Chára prispel k sobotňajšiemu triumfu Washingtonu nad Philadelphiou 2:1 po predĺžení tromi zablokovanými strelami, ale v tomto zápase upriamil pozornosť štatistikov NHL aj čímsi iným.V drese Washingtonu v prestížnej profilige prvýkrát nastúpil útočník Garrett Pilon, ktorého otec kedysi hrával s Chárom na začiatku jeho kariéry v drese New York Islanders. "Chára si už zahral s otcom aj synom Pilonovcami," všimol si facebookový profil Capitals.Najvyšší a najstarší obranca Chára strávil prvé štyri ročníky v NHL (1997/1998 - 2000/2001) v tíme NY Islanders a tri z nich odohral v obrane aj s Richom Pilonom. V tom čase už skúsený kanadský obranca si obliekal dres "ostrovanov" od roku 1988 do roku 2000. A v posledných troch rokoch mu osud privial do tímu vtedy 21-ročného slovenského mladíka Cháru.Aktuálne má Chára 44 rokov a v sobotu si zahral v tíme spoločne s 23-ročným centrom Garretom Pillonom. A nestarnúci Slovák mal na hrudi asistentské "áčko", keďže pre zranenia chýbali dvaja tradiční asistenti Nicklas Bäckström John Carlson a v zostave Capitals pre zdravotné problémy už dlhší čas absentuje aj kapitán Alexander Ovečkin "Skvelý fakt o Chárovi a Pilonovcoch. Gratulácia najmä Garrettovi k debutu v NHL," objavilo sa na facebooku hokejistov Washingtonu.. "Možno sa ešte dočkáme, že Chára si zahrá aj s Garrettovým synom," v dobrej nálade dodal jeden z fanúšikov Caps.Fanúšikovský web RMNB si zasa všimol absenciu prakticky všetkých lídrov Washingtonu, keďže útočník Jevgenij Kuznecov je mimo hry pre porušenie zdravotného protokolu o COVID-19."Predtým naposledy boli Capitals bez Ovečkina, Bäckströma aj Carlsona v jednom zápase v apríli 2016, keď oddychovali v poslednom zápase sezóny pred play-off. Teraz sa prvýkrát od debutu Kuznecova v marci 2014 stalo, že chýbali všetci títo lídri," referoval twitter druhého najlepšieho tímu Východnej divízie NHL."Všetci hráči, ktorí nehrali, sú zranení. Nenechali sme nikoho len tak oddychovať. Všetci hokejisti, ktorí mohli byť k dispozícii, si obliekli dres a hrali," zdôraznil tréner Washingtonu Peter Laviolette