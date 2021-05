Slovenskí volejbalisti zdolali Albáncov 3:1 a majú deväť bodov

Slovenskí volejbalisti uspeli aj v záverečnom treťom zápase na prvom turnaji kvalifikácie majstrovstiev Európy 2021. V nitrianskej hale na Klokočine zdolali v sobotu v E-skupine Albánsko 3:1. Predtým vyhrali aj nad Švajčiarskom a Rumunskom a v tabuľke obsadili prvé miesto so ziskom 9 bodov.



V ďalšom sobotnom stretnutí si Švajčiarsko poradilo s Rumunskom 3:1. Druhý turnaj sa uskutoční od 14. do 16. mája v rumunskej Ploješti. Na ME do Poľska, Česka, Estónska a Fínska (1. až 19. septembra) postúpia víťazi skupiny a päť zo siedmich tímov z druhých priečok. Slováci bojujú o jedenástu účasť na európskom šampionáte a ôsmu za sebou.

Kvalifikácia ME 2021 mužov - E-skupina - prvý turnaj - Nitra - sobota:



SLOVENSKO - ALBÁNSKO 3:1 (20, 13, -21, 19) Rozhodovali: Gradinski (Srb.) a Krtička (ČR), bez divákov



Slovensko: Ihnát 11, Ondrovič 7, Zaťko 3, Kriško 18, Krajčovič 9, Michalovič 20, libero Ľ. Nemec (Paták 2, P. Porubský 0, Gavenda 1). Tréner: M. Kardoš.



Albánsko: Talaj 0, Qafarena 22, Koci 8, Cela 4, Vasili 0, Bakiri 17, libero Muca (Dragoi 6, Martiro 2, Qepa 1). Tréner: I. Melka.

hlasy po zápase: zdroj: svf.sk/:



Tomáš Kriško, smečiar a kapitán SR: "Som rád, že po domácom turnaji máme plný počet bodov. Na druhej strane, je to trochu 'ostré' víťazstvo, nevyvarovali sme sa určitých situácií, ktoré nás proti lepším súperom môžu veľmi mrzieť. Napriek tomu, že sme vyhrali, musíme si to prebrať a do budúcna upokojiť našu hru, ktorá bola niekedy trochu rozháraná. V treťom sete sme spravili niekoľko zbytočných chýb v útoku, vyhýbali sme sa bloku, ktorý tam ani nebol. Náskok sme Albáncom darovali, následne sa im hralo dobre, uvoľnene, strieľali do servisu. V ďalších zápasoch nesmieme takto súperovi pomôcť. Vo štvrtom sete sme obmedzili chyby, súpera sme dokázali ubrániť a počkať si na lepšiu príležitosť."



Peter Michalovič, univerzál SR: "Prvé dva sety sme hrali dobre a tak, ako sme potrebovali. V treťom sete sme stratili koncentráciu, súper pritlačil servisom a my sme začali vymýšľať v útoku. Albánci sa dostali do varu a set získali. Vo štvrtom sme opäť od začiatku zapli a aj keď sme sa nevyvarovali niekoľkých chýb, dotiahli sme to do úspešného konca. V Rumunsku musíme hrať naplno, všetci súperi budú nepríjemní a nemôžeme hrať nejako profesorsky. Prvý turnaj ukázal, že sme schopní konštantne útočiť aj brániť, musíme trochu zapracovať na servise a prihrávke."



Jakub Ihnát, smečiar SR: "Dnes sme trochu utrpeli víťazstvo, musíme si k tomu sadnúť a potom už na to zabudnúť. Samozrejme, sme radi za tri body a tri víťazstvá na domácom turnaji, tento výkon však nebol dobrý a musíme to zlepšiť. Robili sme veľa chýb v útoku a na podaní a potom to bolo také kŕčovité. Štvrtý set ukázal, čo bolo potrebné - dobre bránime, stačí podávať, nechať súpera hrať a 'bodovky' si už zložíme."

Ďalší sobotňajší výsledok:



Švajčiarsko - Rumunsko 3:1 (-21, 18, 19, 20)

Tabuľka E-skupiny po prvom turnaji:



1. SLOVENSKO 3-0 9:2 9 b.



2. Švajčiarsko 2-1 6:4 6 b.



3. Rumunsko 1-2 5:6 3 b.



4. Albánsko 0-3 1:9 0 b.