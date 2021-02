Chára prekonal Haláka, ale Boston nakoniec otočil duel z 0:3 na 5:3 (video)

O obrat sa postaral i Pastrňák

Pastrňák je neustála hrozba





Washingtonu nestačil náskok

2.2.2021 (Webnoviny.sk) - Zdeno Chára skóroval proti svojmu bývalému klubu, ale Boston vyhral na ľade Washingtonu 5:3 v pondelkovom zápase NHL . Hostia sa domácim revanšovali za sobotnú prehru 3:4 po predĺžení. V konfrontácii troch slovenských hokejistov v Capital One Arene sa na konci tešil Jaroslav Halák Brankár Bostonu síce do 10. min druhej tretiny trikrát inkasoval, ale odvtedy už ani raz a jeho spoluhráči otočili z 0:3 na 5:3. Halák k víťazstvu prispel 23 zákrokmi s úspešnosťou 88,5%.Chára otvoril skóre v 14. min, pravý betón Haláka pri jeho strele spred modrej čiary prišiel neskoro. Čoskoro 44-ročný obranca pridal druhý gól a celkovo štvrtý bod v tejto sezóne v desiatich zápasoch. Počet bodov počas 23 sezón profikariéry v NHL zaokrúhlil na 660.Okrem toho počas vyše 20 minút na ľade mal spolu tri strelecké pokusy a dve strely súpera zablokoval. Útočník Richard Pánik v druhom útoku Capitals odohral 15:46 min, s jednou strelou, jedným bodyčekom, dvoma blokmi a dvoma mínusovými bodmi.Veľký podiel na obrate Bruins má český útočník David Pastrňák , ktorý strelil prvé dva góly v sezóne. Práve 24-ročný kanonier znížil z 0:3 na 2:3 a obrat dovŕšili jeho spoluhráči Craig Smith, Brandon Carlo a Brad Marchand, ktorí strelili tri góly v rozpätí 5:27 min v tretej tretine. Ten posledný minútu a pol pred koncom do prázdnej bránky."Sme radi, že ho máme späť v zostave. Pastrňák je neustála hrozba, keď je na ľade. Vyzerá, že je ešte silnejší na puku a fyzicky je čoraz zrelší. Je fajn mať naspäť túto zbraň v našom útočnom mixe," radoval sa tréner Bostonu Bruce Cassidy.Pastrňák vyzdvihol podiel nováčika Trenta Frederica na obrate v zápase. Frederic sa v tretej tretine bez rukavíc pobil s tvrdým mužom Washingtonu Tomom Wilsonom. Rozdal mu pár úderov a dokonca mu zhodil prilbu. Obaja skončili s 5-minútovým trestom, počas ktorého Craig Smith vyrovnal na 3:3."Frederic sa parádne pobil, dodal nám tým veľa energie. Bolo to neuveriteľné," chválil Pastrňák a k svojmu výkonu v druhom zápase po zranení dodal: "Mal som menšie problémy, viackrát som netrafil bránku. Potom sa to však konečne podarilo."Dvadsaťdvaročný Američan Frederic na margo svojho trestu poznamenal: "Na trestnej lavici som sa cítil ako dieťa a skákal som, keď sme skórovali. Pripadal som si ako veľký fanúšik Bruins a mal som k dispozícii aj dobré miesto na sedenie."Washingtonu stále neboli k dispozícii ruský útočník Jevgenij Kuznecov a jeho krajan z bránky Iľja Samsonov , ktorí sú už šesť zápasov na COVID-listine nevyužiteľných hráčov. Capitals navyše prišli o krídelníka Conora Shearyho , ktorý musel odstúpiť v tretej tretine. Zranení sú aj útočník Lars Eller a obranca Justin Schultz.Hráči okolo ruského kapitána Alexa Ovečkina si pripísali prvú prehru v sezóne v riadnom hracom čase, čiže po 60 minútach. Historickú sériu so ziskom minimálne bodu na začiatku sezóny ukončili na deviatich zápasoch. Washington je spolu s Philadelphiou na čele Východnej divízie NHL, Boston je tretí s mankom jedného bodu."Myslím si, že po tomto zápase sa musíme pozrieť na pár vecí. V tretej tretine sme neboli dostatočne dobrí v útoku. V prvej tretine sme hrali dobre, ale mám pocit, že sme sa uspokojili s rýchlym vedením," vyhlásil tréner Washingtonu Peter Laviolette.