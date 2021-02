NHL: Chára strelil gól Bostonu, Caps premrhali trojgólový náskok

Slovenský hokejista Zdeno Chára zaznamenal v novom ročníku NHL druhý presný zásah, ktorý mal pre neho špeciálnu príchuť. Štyridsaťtriročný obranca Washingtonu ním v 14. minúte otvoril skóre súboja proti svojmu bývalému dlhoročnému tímu Bostonu, Caps však neudržali trojgólový náskok a podľahli 3:5. Pre Cháru to bol štvrtý kanadský bod (2+2) v desiatom vystúpení v tejto sezóne. Jaroslav Halák v bránke Bruins zlikvidoval 23 striel.



V drese Bostonu sa po prvý raz v sezóne presadil David Pastrňák, ktorý zaznamenal dva góly. Český kanonier absolvoval v septembri operáciu bedrového kĺbu, v tejto sezóne odohral druhý zápas. "Som veľmi rád, že sa mi podarilo streliť dva góly. Mal som nejaké problémy, veľmi mi chýbal ten pocit, keď sa rozvlní sieť," povedal pre nhl.com. Dvadsaťštyriročný útočník strelil 182 gólov v 392 zápasoch NHL, v tabuľke hráčov do 25 rokov ide o šiesty najlepší štatistický výsledok v histórii súťaže. V tomto veku nastrieľali viac gólov iba Alexander Mogiľnyj (184), Jari Kurri (232), Iľja Kovalčuk (254), Jaromír Jágr (263) a Alexander Ovečkin (269). Pastrňák oslávi 25 rokov 25. mája.

Za domácich nastúpil po päťzápasovej pauze obranca Dmitrij Orlov, ktorý bol na covidovej listine, no stále sú na nej útočník Jevgenij Kuznecov a brankár Iľja Samsonov. Richard Pánik odohral takmer 16 minút, ale bez bodového zápisu. Washington utrpel prvú prehru v riadnom hracom čase, v tabuľke Východnej divízie je druhý o skóre za Philadelphiou Flyers. Boston má na konte o bod menej ako duo lídrov, ale odohral o zápas menej.

Úradujúci šampión z Tampy si poradil s Nashvillom 5:2. V drese Lightning odohral takmer 19 minút slovenský zadák Erik Černák, ktorý si odpykal dva dvojminútové tresty a na brankára hostí vyslal dva strelecké pokusy. Tampe pomohol k triumfu otváracím gólom český útočník Ondřej Palát, pre ktorého to bol už štvrtý gól sezóny. Náskok Lightning ešte v prvej tretine zvýšili Yanni Gourde a Brayden Point. V druhej tretine bol jediným strelcom z presilovky Steven Stamkos, Predators zabrali až v tretej tretine. Góly Eeliho Tolvanena a Mikaela Granlunda ale už iba korigovali stav. Posledné slovo mal Gourde, ktorý zakončoval do prázdnej bránky. "Hrali sme dobre v prvej tretine a podržal nás aj brankár. Ak máte štvorgólový náskok, máte tendenciu poľaviť, ale zvládli sme to. Nabudúce si však musíme dať na takúto vec pozor," uviedol kapitán domácich Stamkos.



Vancouver po štyroch víťazstvách v predchádzajúcich zápasoch tentokrát nebodoval, zastavil ho Montreal. "Sme tím, ktorý veľmi dobre korčuľuje. Hrať nátlakový hokej je to, čo nám ide veľmi dobre. Ale je to aj o dobrej hre v obrannom pásme. Pracovali sme na tom od začiatku tréningového kempu," uviedol tréner Montrealu Claude Julien. Tomáš Tatar nebodoval, odohral 16:43 minút. Na piaty gól Canadiens prihrával Corey Perry, bol to jeho 800. bod v NHL.

NHL-sumáre:





MONTREAL CANADIENS - VANCOUVER CANUCKS 6:2 (3:1, 3:0, 0:1)



Góly: 1. Suzuki (Anderson, Drouin), 7. Lehkonen, 17. Petry (Byron, Lehkonen), 28. Gallagher (Suzuki), 29. Petry (Perry, Kotkaniemi), 38. Toffoli (Weber, Petry) – 9. Gaudette, 52. Beagle (Motte, Edler). Brankári: Price - Holtby, strely na bránku: 40:29, bez divákov.







NEW YORK RANGERS - PITTSBURGH PENGUINS 3:1 (0:1, 1:0, 2:0)



Góly: 38. Rooney (Panarin, Lindgren), 52. Kreider (Fox, Panarin), 60. Panarin (Strome) – 10. Zucker (Ruhwedel, Malkin). Brankári: Šesťorkin - DeSmith, strely na bránku: 24:26, bez divákov.







TAMPA BAY LIGHTNING - NASHVILLE PREDATORS 5:2 (3:0, 1:0, 1:2)



Góly: 10. Palát (Stamkos), 14. Gourde (Johnson, Cirelli), 20. Point (Joseph, Sergačov), 28. Stamkos (Hedman, Killorn), 60. Gourde (Goodrow) – 43. Tolvanen (Haula), 46. Granlund (Ellis, Josi). Brankári: Vasilevskij - Saros, strely na bránku: 26:27, bez divákov.







WASHINGTON CAPITALS – BOSTON BRUINS 3:5 (2:0, 1:1, 0:4)



Góly: 14. CHÁRA (Hathaway, Dowd), 14. Sprong (Vrána, Jensen), 29. Carlson (Vrána) – 33. Pastrňák (Marchand), 47. Pastrňák (Zbořil, McAvoy), 54. Smith (Lauzon, Ritchie), 58. Carlo (Kuraly, Wagner), 59. Marchand (Krejčí). Brankári: Vaněček - Halák, strely na bránku: 26:33, bez divákov.







WINNIPEG JETS – CALGARY FLAMES 3:4 pp a sn (2:0, 0:1, 1:2 - 0:0, 0:1)



Góly: 5. Connor (Scheifele, Wheeler), 14. Connor (Morrissey, Wheeler), 59. Scheifele (Pionk, Wheeler) – 21. Tanev (Lindholm), 47. Gaudreau (Välimäki, Lindholm), 54. Mangiapane (Hanifin, Tkachuk), rozh. nájazd Gaudreau. Brankári: Hellebuyck - Markström, strely na bránku: 28:28, bez divákov.

Slováci v akcii:



Zdeno Chára (Washington) 20:06 1 0 1 0 3 0



Tomáš Tatar (Montreal) 16:43 0 0 0 -1 0 2



Erik Černák (Tampa Bay) 19:01 0 0 0 1 2 4



Richard Pánik (Washington) 15:46 0 0 0 -2 1 0







Jaroslav Halák (Boston) 59:29 23/26 88,5%







/pozn.: počet odohratých minút, góly, asistencie, body, +/-, strely na bránku, trestné minúty, u brankára: počet odchytaných minút, zákroky/strely, percentuálna úspešnosť zásahov/