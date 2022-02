Chára prekonal rekord v počte zápasov obrancu v NHL, po zranení ho však čaká prestávka

Siedme miesto medzi hráčmi NHL

LA Kings neprežíva vydarené obdobie

27.2.2022 (Webnoviny.sk) - Zdeno Chára stihol predstihnúť Chrisa Cheliosa v počte zápasov v NHL v podaní obrancu, ale teraz ho zrejme čaká herná prestávka. Slovenský obor na korčuliach v službách New York Islanders nedohral sobotný zápas na ľade Los Angeles, ktorý jeho tím prehral 2:5.Chára sa nedobrovoľne porúčal z diania v polovici druhej tretiny po bodyčeku centra domácich Blaka Lizotteho a v tretej tretine sa už do zápasu nevrátil. Dôvodom je nešpecifikované zranenie v hornej časti tela. Dovtedy za necelých 9 minút na ľade stihol súperom uštedriť tri bodyčeky a pridal aj dve zablokované strely a mínusový bod.Čoskoro 45-ročný Chára odohral v sobotu zápas s poradovým číslom 1653 v základnej časti NHL, ktorým sa osamostatnil na siedmej priečke historického poradia dlhovekosti o jeden zápas pred Kanaďanom Marcom Recchim. V aktuálnej sezóne, jeho dvadsiatej štvrtej v slávnej profilige, Chára dosiaľ odohral 45 zápasov s bilanciou 8 asistencií, 3 plusové body a 73 trestných minút.Okrem skúseného slovenského beka nenastúpil do tretej tretiny pre zranenie ani najlepší center Islanders Mathew Barzal. Líder tímu v počte asistencií v aktuálnej sezóne (25) doplatil na jeden zo súbojov s Phillipom Danaultom, po ktorom nemohol poriadne zaťažiť nohu. "Nikdy nechcete vidieť jedného zo svojich spoluhráčov v bolestiach a problémoch. Áno, je to ťažká situácia, ale 'Barzy' je tvrdý chlapec," povedal kapitán NY Islanders Anders Lee, v sobotu autor jedného z dvoch gólov hostí.Hráči Los Angeles Kings momentálne prežívajú vydarené obdobie. V sobotu vyhrali piaty zápas za sebou, gólom aj asistenciou sa o to pričinili Matt Roy a Trevor Moore. Góly pridali aj Phillip Danault, Quinton Byfield a Brendan Lemieux, brankár Cal Petersen mal 26 zákrokov."Bol to tímový výkon, rovnako ako v predchádzajúcom stretnutí mal každý hráč svoj podiel na víťazstve. Nie je ľahké hrať dva zápasy za dva dni, ale naši hráči ukázali mentálnu odolnosť a pevnú vôľu," uviedol asistent trénera LA Kings Trent Yawney, ktorý na lavičke už druhýkrát zastúpil hlavného trénera Todda McLellana pauzujúceho pre nákazu koronavírusom.