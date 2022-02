Slovenskí paralympionici sú už v Pekingu, na ZPH budú obhajovať 11 medailí

Viacerí absolvovali prvé tréningy

27.2.2022 (Webnoviny.sk) - Slovenskí paralympionici sú už v dejisku blížiacich sa zimných paralympijských hier. Do čínskeho Pekingu pricestovali počas víkendu cez Frankfurt spolu so športovcami z Nemecka, Rakúska a Rumunska.Aktuálne sa postupne aklimatizujú na nové prostredie, vyrovnávajú sa tiež s časovým posunom. Športovci v paraalpskom lyžovaní si rozložili stan v stredisku Jen-čching, parahokejisti aj reprezentanti v curlingu na vozíku sú v Pekingu. V nedeľu už viacerí absolvovali prvé tréningy na paralympijských športoviskách."Konečne sme na ľade po pár dňoch, čo sme cestovali. Ešte si skôr zvykáme na spanie, pretože čas sa nám výrazne otočil a všetci sme sa v noci budili, že už je ráno. Ľad je výborný, aspoň teda v tréningovej hale. My sme zvyknutí na omnoho horší. V porovnaní s našimi štadiónmi je tam dosť teplo, čiže budeme si musieť zvyknúť ešte aj na túto vec," prezradil po úvodnom tréningu v Pekingu kapitán parahokejového tímu Marián Ligda Zimné paralympijské hry sa začnú v piatok 4. marca otváracím ceremoniálom, o deň neskôr už bude v hre väčšina Slovákov. Parahokejisti odohrajú zápas proti domácim Číňanom, v curlingu na vozíku tím SR čaká duel proti Američanom a paraalpskí lyžiari absolvujú súťaže v zjazde.V Číne budú Slováci obhajovať spolu 11 cenných kovov (6 - 4 - 1), všetky na svahoch v Jen-čchingu. Najúspešnejšou športovkyňou na predchádzajúcich ZPH v kórejskom Pjončangu bola s piatimi cennými kovmi zjazdárka Henrieta Farkašová (4 - 1 - 0).