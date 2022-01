Chára prekonal Stevensa a ostáva už len Chelios. Padne vám čeľusť z toho, čo dokázal, povedal jeho spoluhráč

Z jeho úspechov vám padne sánka

Na Chárovi sa dlho neprejavoval jeho vek

Chára je už v prvej desiatke

18.1.2022 (Webnoviny.sk) - Slovenský hokejista Zdeno Chára má za sebou ďalší míľnik vo svojej bohatej a siahodlhej zámorskej kariére.Čoskoro 45-ročný obranca odohral už svoj 1636. zápas v základnej časti NHL , čím sa osamostatnil na druhej priečke dlhovekosti v prestížnej profilige medzi obrancami. O jeden duel prekonal zápis Kanaďana Scotta Stevensa a pred ním je už len legendárny Američan Chris Chelios a 1651 zápasmi.Chára mal v pondelok dôvod na radosť aj so spoluhráčmi z tímu New York Islanders, keď zdolali hokejistov Philadelphie 4:1 a pripravili im ôsmu prehru v sérii. Slovenský obor na korčuliach odohral takmer 22 minút a zápas ukončil s plusovým bodom aj jedným blokom."Ak sa bližšie pozriete na to, čo Chára všetko dokázal v NHL, padne vám z toho čeľusť," uviedol na adresu slovenského veterána jeho spoluhráč z obrany Andy Greene na webe nypost.com. Ani tento Američan nie je žiadny mladík. V októbri oslávi štyridsiatku a na konte má 1015 zápasov v NHL s 260 bodmi, ktoré nazbieral počas 16 sezón.Čo je to však proti Chárovi, ktorý absolvoval 1656 zápasov a v nich nazbieral 668 bodov. "Chára odohral o vyše 600 zápasov viac ako ja, pôsobil v NHL v troch či štyroch rôznych obdobiach, keď sa zakaždým menil štýl hokeja. Týmto všetkým si prešiel a stále je tu s nami," doplnil Greene.Podľa Lana Lamberta, jedného z členov trénerského tímu NY Islanders, trvalo veľmi dlho, kým sa na Chárovi začal viditeľnejšie prejavovať jeho vek. Začiatok aktuálnej sezóny v newyorskom tíme nemal dobrý, ale momentálne tvorí efektívnu dvojicu s Noahom Dobsonom."Stále má solídne obranné schopnosti a dosah na ľade. To sú veci, s ktorými musia súperi rátať, keď nastúpia proti nemu," uviedol Lambert.Chára je už v prvej desiatke v počte zápasov spomedzi všetkých hokejistov v histórii NHL. Deviaty Dave Andreychuk ich má na konte 1639, teda o tri viac ako trenčiansky rodák. Z aktívnych hráčov sú pred Chárom len Joe Thornton z Floridy (1701) a Patrick Marleau (bez angažmánu), ktorý je s 1779 zápasmi na čele poradia dlhovekosti.