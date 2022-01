Koronavírus ochromil viaceré kluby, Slovenská hokejová liga musela odložiť viacero naplánovaných duelov

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

18.1.2022 (Webnoviny.sk) - Druhú najvyššiu hokejovú súťaž na Slovensku sužuje výskyt ochorenia COVID-19 v kabínach jednotlivých klubov. Ako informuje oficiálny web Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH), až šesť tímov sa aktuálne nachádza v karanténe . V súvislosti s tým muselo vedenie Slovenskej hokejovej ligy (SHL) pristúpiť k odkladu väčšieho počtu duelov, súťaž však pokračuje ďalej."Nikoho neteší vzniknutá situácia, ale podstatné je, že liga stále pokračuje. Všetky tímy dodržiavajú nariadenia regionálnych úradov verejného zdravotníctva a veríme, že situácia sa čoskoro stabilizuje. V súčasnosti je odložených 22 zo zostávajúcich 80 zápasov do konca základnej časti, priestor na ich dohratie zatiaľ existuje. Aj v záujme klubov je regulárne dohrať základnú časť. Družstvá, ktorých súperi sú v karanténe, si môžu navzájom dohodnúť predohrávky s voľnými mužstvami," uviedol člen Ligovej rady Pavol Remžík na webe HockeySlovakia.sk.V karanténe sa aktuálne nachádzajú tímy z Brezna, Levíc, Martina, Žiaru nad Hronom, Trnavy a Humenného. Predchádzajúce súboje musela z rovnakého dôvodu oželieť Považská Bystrica, no jej hráči sú už pripravení zasiahnuť do hry.Lídrami SHL sú Žilinčania s náskokom ôsmich bodov pred Skaličanmi, tretí sú s dvanásťbodovým mankom na vedúce družstvo hokejisti Martina. Najmenej bodov doteraz nazbierali hráči Brezna a sú na 12. priečke. Tím SR "18" síce zatiaľ nazbieral len tri body, no v SHL figuruje mimo poradia.