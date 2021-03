Chára prispel asistenciou k triumfu Capitals, vyradil dvoch hráčov Philadelphie (video)

Na gól čakal 165 zápasov

Samsonov odchytal silný zápas





8.3.2021 (Webnoviny.sk) - Hokejisti Washingtonu ukončili päťzápasový "trip" po arénach súperov štvrtým víťazstvom a podiel na ňom mal aj Zdeno Chára . Capitals zvíťazili na ľade Philadelphie Flyers 3:1 (0:1, 2:0, 1:0) a slovenský obor na korčuliach bol pri dvoch góloch svojho tímu. V 36. min posunul puk T. J. Oshiemu, ktorý našiel Alexa Ovečkin a ruský kapitán Capitals svojím 714. gólom v NHL priebežne vyrovnal na 1:1.V 45. min predchádzala gólu amerického obrancu Nicka Jensena na 3:1 pre hostí defenzívna práca čoskoro 44-ročného slovenského beka, ktorý na obrannej modrej čiare blízko striedačky svojho tímu zachytil útočný výpad súpera. Najprv tvrdo atakoval Joela Farabeeho a potom sa postavil aj Jamesovi van Riemsdykovi, ktorý prišiel na pomoc spoluhráčovi. Video z toho momentu priniesol web, ktorý sa venuje tímu Capitals, russianmachineneverbreaks.com."Začalo sa to u Cháru a jeho skvelej defenzívnej hre na modrej, keď vďaka svojej fyzickej sile vyradil z hry dvoch domácich hráčov. To mi dovolilo dostať sa do hry z druhej vlny a po prihrávke do voľného priestoru od 'playmakera' Nicklasa Bäckströma som vystrelil. Mal som dosť času a pokoja, aby som si vybral roh. Bola to skvelá robota od všetkých našich hráčov na ľade," opísal Nick Jensen svoj prvý gól v drese Washingtonu a zároveň prvý od 11. októbra 2018. Tridsaťročný skúsený obranca čakal na gól 165 zápasov.Chára celkovo odohral 20:10 min a okrem asistencie si pripísal dva plusové body, tri strely na bránku, štyri bodyčeky a dve trestné minúty. Celkovo má Chára z 24 zápasov na konte 7 bodov za 2 góly a 5 asistencií. Jeho 12 plusových bodov ho v tejto štatistike zaraďuje medzi 12 najlepších hráčov celej súťaže.Chárov krajan v útoku Capitals Richard Pánik odohral 13:19 min s bilanciou jedna strela, dva bodyčeky a jeden blok. Dôležitým aspektom víťazstva hostí bol ruský brankár Iľja Samsonov , ktorý vykryl 36 z 37 streleckých pokusov hráčov Philadelphie. "Odchytal silný zápas, veľmi dobrý zápas z jeho strany. Najmä v tretej tretine bol vyrovnaný a pokojný a predviedol niekoľko veľmi ťažkých zákrokov," pochválil Samsomova tréner Caps Peter Laviolette Alex Ovečkin sa ôsmym gólom v sezóne a 714. v kariére na tri presné zásahy priblížil legendárnemu Philovi Espositovi na šiestej priečke historického poradia najlepších kanonierov NHL. "Zároveň Ovečkin dosiahol 363. gól na ľade súpera, čím predstihol Steva Yzermana na druhom mieste historického poradia. Na čele je Wayne Gretzky zo 402 gólmi v hosťujúcom prostredí," informoval oficiálny web NHL.