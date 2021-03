SZĽH niekoľkokrát porušil zákon o verejnom obstarávaní, pri kúpe hokejok konal diskriminačne

Neprimeraná zábezpeka

Neoprávnené vylúčenie zo súťaže

8.3.2021 (Webnoviny.sk) - Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) v kontrole súťaže na predmet "Hokejky pre hráčov a brankárov ľadového hokeja", vyhlásenej v októbri 2019 preukázal, že Slovenský zväz ľadového hokeja (SZĽH) niekoľkonásobne porušil zákon o verejnom obstarávaní.SZĽH v súťaži s predpokladanou hodnotou zákazky 2 400 000 eur bez DPH porušil princíp transparentnosti, nediskriminácie hospodárskych subjektov a rovnakého zaobchádzania, a to aj v nadväznosti na ďalšie ustanovenia zákona.ÚVO v kontrole zistil, že SZĽH porušil zákon vo viacerých fázach súťaže. "V prvom rade túto súťaž nenastavil v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní. SZĽH síce aj v súťažných podkladoch uviedol, že zákazka sa nedelí na časti, no pritom v súťaži pripustil, aby mu subjekty predkladali čiastkové ponuky - pripustil predkladanie ponúk na minimálne 6 typov hokejok,“ vysvetlil Miroslav Hlivák, predseda Úradu pre verejné obstarávanie, v tlačovej správe ÚVO.SZĽH ďalej porušil zákon tým, že zábezpeku, ktorú požadoval od subjektov, nenaviazal na skutočnosť, že bolo možné predkladať ponuky na minimálne 6 typov hokejok."Výšku zábezpeky neprispôsobil tomu, že umožnil predkladať ponuky na časti zákazky. To znamená, že zábezpeku nenaviazal na výšku každej časti predmetu zákazky, táto zábezpeka totiž nesmie presiahnuť 5% z predpokladanej hodnoty časti zákazky. Kontrolovaný tiež konal v rozpore s princípom nediskriminácie hospodárskych subjektov, keď neurčil primerane ani výšku požadovaného zoznamu dodávok tovaru v hodnote 750 000 eur bez DPH v rámci stanovenej podmienky účasti týkajúcej sa preukazovania technickej alebo odbornej spôsobilosti uchádzačov,“ pokračoval Miroslav Hlivák.ÚVO preukázal aj ďalšie porušenia zákona v tejto zákazke, ktorú kontroloval po podpise zmluvy z vlastného podnetu."Ide o konanie kontrolovaného vo vzťahu k vylúčeniu jedného z uchádzačov, kde úrad konštatoval, že uchádzač bol zo súťaže neoprávnene vylúčený pre nesplnenie podmienky účasti týkajúcej sa osobného postavenia uchádzača. Ďalšie porušenia zákona sa týkali vyhodnocovania vzoriek hokejok predložených úspešnými uchádzačmi v danej verejnej súťaži, ktoré úrad považuje za zmätočné a nepreskúmateľné a tiež vyhodnocovania dokumentov v ponuke úspešných uchádzačov, ktoré boli predložené v anglickom jazyku bez ich prekladu do slovenského jazyka,“ podotkol Hlivák.Voči rozhodnutiu Úradu pre verejné obstarávanie s týmito zisteniami Slovenský zväz ľadového hokeja nepodal odvolanie, a tak rozhodnutie o porušeniach zákona je právoplatné. "Úrad svoje zistenia zdieľal s orgánmi činnými v trestnom konaní. Rovnako úrad preskúma, či sú splnené podmienky pre uloženie pokuty v tejto veci,“ uzavrel Hlivák.