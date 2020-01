Chára sa chce po krátkej prestávke vrátiť do zápasového kolotoča, trápila ho infekcia

Chce hrať každý duel

Implantát spôsoboval infekciu

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

11.1.2020 (Webnoviny.sk) - Len jedno stretnutie trvala absencia Zdena Cháru v zostave hokejistov Bostonu Bruins. Slovenský bek je podľa vlastných slov pripravený vrátiť sa do zápasového kolotoča NHL už počas víkendu. Pred siedmimi mesiacmi hral vo finále Stanleyho pohára so zlomenou čeľusťou.Zjednodušene sa dá povedať, že keď dokáže korčuľovať, tak môže aj nastúpiť. Vo štvrtok sa však šéfovia rozhodli dať svojmu kapitánovi voľno pre bolestivé následky zranenia čeľuste. Chára bol síce pripravený nastúpiť aj proti Winnipegu, ale kouč Bruce Cassidy a generálny manažér Don Sweeney mali pocit, že najlepšie bude, aby sa dal do poriadku."Po štvrtkovom rannom rozkorčuľovaní sme s ním hovorili o nebezpečenstve hrania s tým, čím prechádza. On chce hrať každý duel, ale toto bolo takzvané vyššie rozhodnutie, že by si mal dať deň voľna. Našťastie to spravil, ale najbližšie chce byť už na ľade a ja verím, že aj bude," uviedol Cassidy na klubovom webe.Zdeno Chára naplno trénoval v piatok popoludní a potvrdil, že by nemal chýbať v kádri "medveďov" na sobotňajšie stretnutie proti New York Islanders v Barclays Center v Brooklyne. "Viac-menej je to v poriadku. Cítim sa pripravený ísť do toho. Neviem sa už dočkať zápasu," poznamenal obrovitý bek, ktorý vynechal jeden duel aj pred vianočnou prestávkou, keď mu z čeľuste vybrali ´implantát´, ktorý mu tam vložili pri júnovej zlomenine.Teraz však spôsoboval infekciu. "Samozrejme, chcem hrať, ale niekedy musíte počúvať svoje telo a lekárov. Myslím si, že rozhodnutie o mojej absencii prišlo na základe správnych dôvodov. Teraz je však nový deň a už sa pripravujem na sobotňajší súboj," dodal Chára, ktorý verí, že poslednýkrát chýbal v zostave pre problémy s čeľusťou.