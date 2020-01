Video: Djokovič doviedol Srbov do finále ATP Cupu, odohral jeden z najvzrušujúcejších zápasov

Djokovič sa dostáva do solídnej formy

Veľa dlhých výmen



ATP Cup - semifinále



sobota



Srbsko - Rusko 3:0

Dušan Lajovič - Karen Chačanov 7:5, 7:6 (1)

Novak Djokovič - Daniil Medvedev 6:1, 5:7, 6:4

Nikola Čačič, Viktor Troicki - Teimuraz Gabašvili, Konstantin Kravčuk 6:4, 7:6 (7)



11.1.2020 (Webnoviny.sk) - Tenisti Srbska ako prví postúpili do finále ATP Cupu, novutvorenej tímovej súťaže mužov v Austrálii. V prvom semifinále v Sydney Srbi hladko zdolali Rusov 3:0. O prvý bod sa postaral Dušan Lajovič , ktorý si poradil s Karenom Chačanovom za 1:49 h 7:5, 7:6 (1). Druhý a rozhodujúci bod pridal Novak Djokovič triumfom nad Daniilom Medvedevom 6:1, 5:7, 6:4. Zápas trval 2:49 h a Djokovič premenil druhý mečbal pri svojom podaní.Záverečná štvorhra znamenala už len úpravu rozhodnutého výsledku, pôvodne nominovaných hráčov nahradili iní. Srbi v zostave Nikola Čačič Viktor Troicki zdolali ruských súperov Teimuraza Gabašviliho a Konstantina Kravčuka 6:4, 7:6 (7).Srbi vyhrali aj piaty zápas na ATP Cupe a vo finále si počkajú na víťaza súboja Austrália - Španielsko. Ak Španieli uspejú, diváci sa môžu tešiť na ďalšie pokračovanie rivality medzi Novakom Djokovičom a Rafaelom Nadalom . Zverenec Mariána Vajdu Djokovič sa pred Australian Open dostáva do solídnej formy, na ATP Cupe má vo dvojhre bezchybnú bilanciu 5:0. Po triumfe nad Kanaďanom Denisom Shapovalovom zvládol aj ďalšiu trojsetovú drámu s Medvedevom, ktorí po vlani dvakrát zdolal v Monte Carle aj Cincinnati. Celkovo vo vzájomnej bilancii vedie svetová dvojka nad päťkou 4:2."Fyzicky aj mentálne náročný zápas. V istých momentoch sme obaja odmietali opustiť základnú čiaru, preto bolo tak veľa dlhých výmen. Bolo to vyčerpávajúce, miestami strašné, ale v konečnom dôsledku pre mňa radostné. Môj súper ukázal, prečo je hráčom Top 5 na svete. Bol to jeden z najvzrušujúcejších zápasov, aké som odohral proti hráčom z absolútnej špičky," vyhlásil Novak Djokovič, cituje ho portá ATP Tour.Kým súboje v základných skupinách ATP Cupu sa hrali v rôznych austrálskych dejiskách, celá vyraďovacia časť sa koná v Sydney a práve tam našli Srbi skvelých fanúšikov. V zápase mali opäť obrovskú prevahu v hľadisku. "Ďakujem, boli ste fantastickí. V Brisbane sme mali veľkú podporu, ale toto je úplne iná úroveň. Som veľmi vďačný všetkým fanúšikom, ktorí nás tak hlasno povzbudzovali, nielen tým srbským," povedal Novak Djokovič ešte po víťaznom štvrťfinále proti Kanade.