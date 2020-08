Chára, Seguin aj Kadri podporili protesty hráčov NBA proti rasizmu, no svoje zápasy odohrali

Zápasy sa odohrali len v NHL

Viacerí hokejisti podporili protesty

Protesty nemusia vyriešiť situáciu

27.8.2020 (Webnoviny.sk) - Hokejisti a tréneri tímov NHL sa rozhodli podporiť protesty svojich basketbalových kolegov z NBA, ktorí svoj hnev namierili proti systémovému rasizmu a policajnej brutalite v Spojených štátoch amerických. Ako prví sa postavili na odpor hráči Milwaukee Bucks , ktorí sa rozhodli nenastúpiť na stredajší duel proti Orlandu Magic Reagovali na nedeľňajší neadekvátny zásah polície voči Afroameričanovi Jacobovi Blakeovi aj niektoré ďalšie incidenty voči černochom z nedávnej minulosti.Napokon v stredu neodohrali ani jeden z troch plánovaných súbojov play-off NBA. Podobnú formu protestov si zvolili aj v ženskej basketbalovej súťaži WNBA, bejzbalovej MLB či futbalovej MLS.V NHL odohrali všetky tri stredajšie zápasy 2. kola play-off. Boston vysoko prehral s Tampou Bay (1:7), ale to nebránilo kapitánovi Zdenovi Chárovi zaujať jednoznačný postoj k téme rasizmus v americkej spoločnosti. A 43-ročný obranca vyjadril podporu športovcom, ktorí sa postavili na odpor."Podporujeme boj proti rasizmu a nespravodlivosti. Existuje viacero spôsobov, ako vyjadriť svoje postoje v tomto boji. Hráči NBA si vybrali bojkot stredajších zápasov a my stojíme na ich strane," komentoval Zdeno Chára na webe NHL.Viacerí hráči Bostonu a Tampy Bay priznali, že o bojkote basketbalistov sa dozvedeli až v autobuse cestou na vzájomný zápas v rámci semifinále Východnej konferencie v Toronte. O neabsolvovaní duelu neuvažovali."Zistili sme to po príchode na štadión a ďalej sa tým budeme zaoberať," vyhlásil obranca Tampy Bay Kevin Shattenkirk. Podľa útočníka Dallasu Tylera Seguina bojkot zápasu nie je jediná správna forma ako zaujať principiálny postoj voči rasizmu."Existujú aj iné spôsoby, my s Dickinsonom sme napríklad pokľakli pred prvým naším zápasom v play-off a takto vyjadrili podporu černošskému obyvateľstvu," povedal Seguin."Tlieskam tomu, čo urobili hráči v NBA. Problém s rasizmom tu pretrváva dlhé roky a už s tým treba niečo robiť. V konečnom dôsledku je to o akcii a zmene," vyhlásil útočník Colorada Nazem Kadri , ktorý gólom prispel k stredajšiemu triumfu nad Dallasom 6:4.Bývalý hráč NHL tmavej pleti Anson Carter je aktuálne analytik NBC Sports. Niekdajší skvelý útočník Bostonu, Edmontonu či Vancouveru vyhlásil, že nemá problém s tým, že v NHL sa rozhodli v stredu hrať."Som s tým uzrozumený. NHL sa oboznámila so vzniknutou situáciou a rozhodla, že sa bude hrať. Určite sa ešte zaujme nejaké stanovisko, ale protesty situáciu nemusia vyriešiť. Môžeme si sadnúť a prestať hrať, ale aký zmysel má protestovať, keď prídete o zamestnanie a zmeny sa neudejú? Musíme sa reálne sústrediť na to, ako dosiahnuť požadované zmeny," dodal majster sveta s tímom Kanady z rokov 1997 a 2003.