FC Barcelona sa nehodlá vzdať najlepšieho futbalistu sveta, Angličania však vidia Messiho už u seba

V Kataláncoch ešte horí nádej

Poškuľuje po ňom aj Inter Miláno

27.8.2020 (Webnoviny.sk) - FC Barcelona nevzdáva boj o svoj argentínsky klenot Lionela Messiho . Katalánsky futbalový gigant naďalej tvrdí, že reštrukturalizačný plán klubu zahŕňa aj meno fenomenálneho útočníka."Chceme prebudovať mužstvo, ale rátame aj s najlepším futbalistom histórie. Všetci vieme, kto ním je. Chceme, aby Leo zostal. Musíme mu preukázať patričný rešpekt, lebo on je naozaj najlepší hráč všetkých čias," uviedol technický riaditeľ FCB Ramón Planes."Nechceme už spory, ale riešenia. Určite chceme iniciovať ešte jeden spoločný rozhovor s Leom," doplnil Planes.Zatiaľ čo Katalánci sa ešte nádejajú, futbalová Európa vníma odchod Messiho z Camp Nou ako hotovú vec. A známe je aj meno najvážnejšieho kandidáta o jeho služby. Tridsaťtriročná argentínska superstar má pokračovať v kariére v Manchestri City pri svojom niekdajšom trénerovi a mentorovi Pepovi Guardiolovi a tiež kamarátovi Sergiovi Agüerovi . Informoval o tom aj argentínsky denník La Nación citujúc osobu blízku Messimu.Podľa nej s veľkou pravdepodobnosťou sa najlepší svetový futbalista dohodne s ManCity na trojročnej zmluve a ďalšie dva roky strávi v tíme s rovnakými majiteľmi z Abú Zabí, čiže New York City FC. To by malo byť na sklonku jeho kariéry.Medzi súčasných záujemcov o Messiho služby sa radia aj Paríž Saint-Germain Inter Miláno , teda kluby s vysokým rozpočtom.Messi sa počas 20-ročného pôsobenia v FC Barcelona rekordne šesťkrát stal najlepším futbalistom na svete a z klubového pohľadu vyhral prakticky všetky domáce aj medzinárodné trofeje. Najmä počas posledných 12 rokov bol telom aj dušou FCB. O jeho fenomenálnom zakončení svedčí aj fakt, že sa stal sedemkrát najlepším strelcom La Ligy vrátane aktuálne skončenej pre FC Barcelona neúspešnej sezóny.