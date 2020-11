Chára stále nepozná svoju budúcnosť. Sweeney dúfa, že čoskoro sa tak stane

Sweeney čaká na spojenie

Chára sa stále cíti silný

24.11.2020 (Webnoviny.sk) - U Zdena Cháru v súvislosti s jeho hokejovou budúcnosťou zatiaľ nič nové. Komunikácia medzi tímom Boston Bruins a jeho dlhoročným kapitánom v pozícii neobmedzeného voľného hráča by sa však mala čoskoro obnoviť.A možno sa už blíži chvíľa, keď dôjde k finálnemu rozhodnutiu, či 43-ročný obranca ešte jeden rok zostane "medveďom" aj na ľade TD Garden. Aspoň tak to tvrdí generálny manažér Don Sweeney "Zatiaľ nič nové. Čakáme na opätovné spojenie so Zdenom a jeho agentom Mattom Keatorom. Chára pokračuje v mapovaní ligového terénu a uvidíme, čo z toho vznikne. Dúfam, že v blízkom čase sa dočkáme cieľového dátumu. Uvidíme, čo určí liga," uviedol Don Sweeney, cituje ho oficiálny web NHL.Vedenie NHL a hráčska asociácia NHLPA stále pracujú s 1. januárom 2021 ako dátumom rozbehu novej zámorskej sezóny. Otvorenie tréningových kempov je však zatiaľ v nedohľadne, ich presný dátum zatiaľ nestanovili.Slovenský kapitán Bruins po skončení uplynulej "pandemickej" sezóny viackrát vyjadril vôľu pokračovať v drese Bostonu, ktorý si oblieka od sezóny 2006/2007. Vo všetkých 14 sezónach bol jeho kapitán a v roku 2011 sa ako radoval zo zisku Stanleyho pohára.V predchádzajúcich dvoch sezónach Chára vždy v marci podpísal ročné predĺženie kontraktu, ale tento rok tak neurobil. NHL totiž prerušili z dôvodu šíriaceho sa koronavírusu a opätovne sa naštartovala až po štyroch mesiacoch so špeciálnym formátom play-off. Uspela v ňom Tampa Bay, ktorá okrem iných tímov vyradila aj Boston."Stále sa cítim silný. Som pozitívne naladený a stále môžem byť prínos pre mužstvo Bostonu. Chcem zostať v Bostone a byť ešte jeho hráč," vyslovil sa Chára v septembri po skončení sezóny 2019/2020. Jeho agent Keator vtedy pre TSN doplnil, že Zdeno "sa pozerá na všetky možnosti".Aj keď jeho dlhovekosť je obdivuhodná, ani Chára nie je hokejovo nesmrteľný. Jeho priemerný čas na ľade v jednom zápase v minulej sezóne klesol na 21:01 min. To bolo najmenej od jeho prvej takmer kompletnej sezóny v profilige 1998/1999.Vtedy v drese New York Islanders odkorčuľoval v priemere 18:54 min. V minulosti nebol zanedbateľný ani ofenzívny faktor jeho hry. V 22 sezónach si v 1553 zápasoch základnej časti NHL pripísal 656 bodov za 205 gólov a 451 asistencií. V zatiaľ poslednom ročníku 2019/2020 prispel 14 bodmi za 5 gólov a 9 asistencií.