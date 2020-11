Tenis-Masters: Medvedev víťazom dvojhry po triumfe nad Thiemom

Ruský tenista Daniil Medvedev sa stal prvýkrát v kariére víťazom turnaja majstrov. Vo finále dvojhry zvíťazil v Londýne ako nasadená štvorka nad trojkou pavúka Rakúšanom Dominicom Thiemom 4:6, 7:6 (2), 6:4 a dosiahol životný úspech.





Medvedev je historicky druhý rusky singlový šampión na Masters po Nikolajovi Davydenkovi, ktorý na záverečnom vrchole sezóny triumfoval v roku 2009. Celým turnajom v 02 aréne prešiel bez jediného zaváhania, keď vyhral všetkých päť zápasov. Medvedev zinkasuje maximálnu možnú prémiu 1,566 milióna USD, do rebríčka ATP Entry mu pribudne 1500 bodov. Thiem po druhý raz za sebou neuspel v londýnskom finále, vlani nestačil v rozhodujúcom súboji na Gréka Stefanosa Tsitsipasa.Rakúšan začal nervózne, vo výmenách robil priveľa chýb a v druhom geme ponúkol Medvedevovi dva brejkbaly, Rus ich však nevyužil. Medvedeva to rozhodilo, za stavu 2:2 po dvojchybe prišiel o servis a Thiem pretavil výhodu brejku v zisk úvodného dejstva. V desiatom geme premenil setbal aj s prispením pásky.V druhom dejstve to bol boj o každú loptičku. Obaja hráči potvrdzovali, že majú v závere sezóny výbornú formu. Za stavu 2:2 mal Thiem šancu na rozhodujúci brejk, no Medvedev si pomohol kvalitným servisom. V ôsmom geme mal príležitosť zobrať súperovi servis ruský hráč, Thiem však predviedol skvelé podanie na téčko. Rozhodnutie napokon padlo až v tajbrejku. Na jeho začiatku viedol Thiem 2:0, Medvedev však potom získal sedem bodov za sebou a vynútil si tretí set.V ňom mal za stavu 1:1 k dispozícii tri brejkbaly. Thiem zvládol náročnú situáciu, otočil z 0:40 a udržal si podanie. V dlhom piatom geme však prišiel o servis a Medvedev už šancu na zisk titulu z rúk nepustil. V desiatom geme premenil víťaz turnaja Masters 1000 v Paríži hneď prvý mečbal a skorigoval vzájomnú bilanciu s Thiemom na 2:3. Rakúšanovi odplatil semifinálovú prehru z US Open.Medvedev sa stal prvým tenistom, ktorý na ceste k titulu v Londýne zdolal troch najvyššie nasadených hráčov - Srba Novaka Djokoviča, Španiela Rafaela Nadala i Thiema."Bol to veľkolepý finálový zápas. Dosiahol som jedno z najcennejších víťazstiev v kariére proti vynikajúcemu hráčovi. Dominic, blahoželám ti k tomu, čo si v tomto roku dosiahol. Vyhral si US Open a tvoje meno je už naveky zapísané v tenisových dejinách. Hráš neuveriteľne. Dúfam, že sa spolu ešte stretneme veľakrát na takýchto významných turnajoch. Bolo by skvelé, keby sme si zmerali sily aj na budúci rok v Turíne, kde sa sťahuje turnaj majstrov," uviedol Medvedev v slávnostnom príhovore.Thiem bol po druhej finálovej prehre sklamaný. "Mrzí ma, že som v Londýne opäť nezískal titul. Som však hrdý na výkony, ktoré som v Londýne podával počas celého týždňa. Daniil si titul zaslúžil, odohral skvelý zápas. Blahoželám mu k výbornej sezóne. Dúfam, že v budúcnosti ešte spolu odohráme veľa veľkých duelov."

Dvojhra - finále:



Daniil Medvedev (Rus.-4) - Dominic Thiem (Rak.-3) 4:6, 7:6 (2), 6:4