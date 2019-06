Chára trénoval so zlomenou čeľusťou, tréner nevylúčil jeho štart

Zdeno Chára po zásahu pukom. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Boston 6. júna (TASR) - Slovenský hokejista Zdeno Chára by mohol v noci na piatok nastúpiť v piatom zápase finále Stanleyho pohára NHL napriek zlomenej čeľusti. Štart Cháru bol otázny, kapitán Bostonu však absolvoval vo štvrtok predzápasové rozkorčuľovanie.Štyridsaťdvaročný obranca nedohral štvrtý zápas na ľade St. Louis po tom, ako ho v druhej tretine trafil do tváre puk po tečovanej strele Braydena Schenna a spôsobil mu krvavú ranu na ústach. Chára zamieril do šatne na ošetrenie a hoci sa na začiatku tretej tretiny objavil na striedačke Bostonu s celotvárovým krytom, do hry už nezasiahol. Lekári mu odporučili, aby so zranením nepokračoval.Vo štvrtok Chára vykorčuľoval na ľad, no ako informoval denník Boston Globe, o jeho štarte rozhodnú lekári. Posledné slovo budú mať aj v prípade Matta Grzelcyka, ktorý má symptómy otrasu mozgu.viedol tréner "Medveďov" Bruce Cassidy.