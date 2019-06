Djokovič zmietol Zvereva z kurtu, do semifinále Roland Garros postúpil aj Thiem cez Chačanova

PARÍŽ 6. júna - Srbský tenista Novak Djokovič a Rakúšan Dominic Thiem utvorili druhú semifinálovú dvojicu dvojhry mužov na antukovom vrchole sezóny v Paríži.



Svetový hráč číslo 1 Djokovič si poradil s turnajovou päťkou Nemcom Alexandrom Zverevom 7:5, 6:2, 6:2 a postúpil do svojho deviateho miestneho semifinále.

Thiem potvrdil povesť výborného antukára

Ešte predtým Dominic Thiem nasadený ako štvrtý vyradil desiatku turnaja, Rusa Karena Chačanova, 6:2, 6:4, 6:2. Thiem potvrdil povesť výborného antukového hráča a medzi najlepšiu štvorku na Roland Garros postúpil po štvrtý raz v neprerušenej sérii. Vlani stroskotal až vo finále na rakete antukového kráľa Rafaela Nadala.Premožiteľa Martina Kližana Chačanova vyprevadil energický Rakúšan z kurtu s poriadnym výpraskom. Zápas trval iba 107 minút a Thiem dovolil Rusovi uhrať iba 8 gemov. Pomer víťazných úderov a nevynútených chýb mal 25-ročný rodák z Wiener Neustadtu vysoko nadpriemerný (29-12). "Veľmi dobrý zápas som odohral. Kontroloval som výmeny z forhendovej strany a to bolo veľmi dôležité. Veľa som toho nepokazil a to je úžasný poznatok," povedal Dominic Thiem v prvom pozápasovom rozhovore na kurtu.

Djokovič útočí na nepravý Grand Slam

Roland Garros - dvojhra mužov - štvrťfinále

Novak Djokovič (Srb-1) - Alexander Zverev (Nem.-5) 7:5, 6:2, 6:2

Dominic Thiem (Rak.-4) - Karen Chačanov (Rus.-10) 6:2, 6:4, 6:2



Zverenec slovenského trénera Mariána Vajdu Djokovič stále reálne útočí na zavŕšenie tzv. nepravého Grand Slamu, keďže vlani triumfoval na Wimbledone aj US Open a v tomto roku na Australian Open. V súboji so Zverevom ťažil z oveľa presnejšej ruky, keďže na nevynútené chyby to bolo 18:40 z pohľadu 32-ročného Srba.Zverev doplatil aj na nepremieňanie brejkbalov, využil len jeden z ôsmich pokusov.Do semifinále dvojhry mužov postúpili štyria najvyššie nasadení hráči, keďže prvú semifinálovú dvojicu už v utorok utvorili hrajúce legendy Roger Federer (Švaj.-3) a Rafael Nadal (Šp.-2). Najvyššia štvorka v najlepšej štvorke v mužskom singli na turnaji profiúrovne bola predtým naposledy na Australian Open 2012. Odvtedy uplynulo 488 turnajov.