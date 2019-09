Chára verí, že stihne štart novej sezóny

Zdeno Chára, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Boston 14. septembra (TASR) - Slovenský hokejový obranca Zdeno Chára verí, že po zdravotných problémoch bude pripravený na úvodný zápas nového ročníka NHL. Kapitán Bostonu sa zotavuje po letných operáciách lakťa a viacnásobnej zlomeniny čeľuste, ktorú utrpel počas minulosezónneho finále play off.Najvyšší a momentálne vo veku 42 rokov už aj najstarší muž zámorskej profiligy bol ešte pred týždňom pri svojich prognózach opatrný, no na štarte prípravného kempu cíti, že ho nič výrazne neobmedzuje a že by mohol stihnúť štart sezóny. Bruins sa v prvom súťažnom dueli predstavia 3. októbra na ľade Dallasu.povedal Chára pre NBC Sports.vyhlásil.Bruins by potrebovali svojho kapitána o to viac, že im v úvode ročníka môže chýbať viacero defenzívnych opôr. Obmedzení voľní hráči Charlie McAvoy a Brandon Carlo stále nemajú nové kontrakty a zranenia si doliečujú aj ďalší obrancovia John Moore a Kevan Miller.