Petersonová vo finále turnaja WTA v Nan-čchangu proti Rybakinovej

Jelena Rybakinová, archívna snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

dvojhra - semifinále:



Rebecca Petersonová (5-Švéd.) - Nina Stojanovičová (Srb.) 6:3, 6:1,

Jelena Rybakinová (4-Kaz.) - Šuaj Pcheng (Čína) 6:1, 3:6, 6:2

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Nan-čchang 14. septembra (TASR) - Švédska tenistka Rebecca Petersonová sa suverénnym spôsobom prebojovala do finále dvojhry na turnaji WTA v čínskom Nan-čchangu. V sobotňajšom semifinále si ako piata nasadená poradila so Srbkou Ninou Stojanovičovou hladko 6:3, 6:1. V boji o titul sa stretne so štvorkou "pavúka" Jelenou Rybakinovou z Kazachstanu, ktorá vyradila domácu Šuaj Pcheng po výsledku 6:1, 3:6 a 6:2.