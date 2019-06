Charizmatický Tom Jones roztancuje Bratislavu a osobne sa stretne s fanúšikmi

Povestné tanečné pohyby

BRATISLAVA 13. júna (WebNoviny.sk) - Spevácka legenda, ktorá okabátila čas,a slovenskému publiku predstaví už o týždeň. Dňa 20. 6. 2019 bude bratislavská AXA Aréna NTC znieť najznámejšími hitmi energického Angličana.Prítomní si spolu s majiteľom jedného z najcharizmatickejších mužských hlasov všetkých čias spoločne zaspievajú skladby ako Delilah, She´s a Lady, It´s not unusual či Bondovku Thunderball.V štvrtkový večer nebude núdza ani o tanec. Svoje povestné tanečné pohyby priamo na pódiu predvedie Tom Jones. Hity ako It´s not unusual či Sexbomb určite strhnú do tanca všetky vekové kategórie.„Veľmi nás tešia ohlasy aj od zástupcov mladšej generácie, ktorí sa na koncert chystajú. Je to dôkaz toho, že Tom Jones je skutočná legenda a oslovil aj mladšie publikum. Jeho spevácky prejav je rovnako úžasný, ako bol v časoch jeho mladosti. Skutočne, a to nielen spevom, vytvára pocit, že popiera zákony času,“ vyjadrili sa zástupcovia agentúry VIVIEN.

https://www.youtube.com/watch?v=hxiHrN-5dOQ&t=41s

Tom Jones sa stretne s fanúšikmi

Jeho energiu si televízni diváci mohli vychutnať na diaľku vďaka anglickej verzii The Voice, ktorej posledný ročník bol vysielaný približne v rovnakom čase ako česko-slovenský formát. Počas speváckej súťaže Tom Jones ukázal okrem odborného názoru aj svoje ďalšie prednosti. Obrovskú charizmu, talent a chuť zabávať druhých. Svojimi improvizovanými speváckymi vystúpeniami sa dostal pod kožu širokej verejnosti.Po skončení televíznej talentovej súťaže okamžite vyštartoval na turné, pričom svoju koncertnú šnúru započal v Amerike, následne sa presunul do Európy a už o pár dní sa jeho spevu dočká i Slovensko.Sen sa splní dvom fanúšikom, ktorí potešia aj ďalšiu osobu. V Teleráne na TV Markíza aj na webe Rádia Expres budú prebiehať súťaže, do ktorých sa môže zapojiť široká verejnosť a vyhrať tak osobné stretnutie aj spoločné fotenie s Tomom Jonesom.“Tom Jones prejavil po zaslaní našej požiadavky záujem o stretnutie so slovenskými fanúšikmi. Keďže je počet Meet & Greet obmedzený, rozhodli sme sa v spolupráci s dvomi z našich mediálnych partnerov koncertu usporiadať súťaž,“ informovali zástupcovia Vivien. Vstupenky na koncert Tom Jones Live v predaji na www.vivien.sk a v sieti Ticketportal.Sir Thomas Jones Woodward má na svojom konte viac ako 100 miliónov predaných hudobných nosičov. V roku 2006 mu kráľovná Alžbeta II. udelila rytiersky titul za výnimočný prínos v oblasti hudby. Tom Jones je držiteľom viacerých hudobných ocenení vrátane Grammy, MTV Video Music Awards, Brit Awards a mnoho ďalších.