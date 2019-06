Nový veľkoformátový magazín o umení 365°je s tematikou Československa

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Bratislava 13. júna (TASR) – Slovenská národná galéria (SNG) vydala piate číslo výročného magazínu o umení s názvom 365°. Je k dispozícii v kníhkupectve Ex Libris na prízemí galérie v Bratislave.konštatovala generálna riaditeľka SNG Alexandra Kusá na jeho stredajšej (12. 6.) prezentácii.Veľkoformátový magazín na takmer 200 stranách prináša informácie o domácom a zahraničnom umeleckom dianí v minulom roku a prvej polovice aktuálneho. Vlaňajšia storočnica vzniku Československa je jeho zásadná téma. Možno si k nej prečítať text Vladimíry Büngerovej o vzťahu Milana Rastislava Štefánika k výtvarnému umeniu. Prezrieť fotograficko-textový editoriál Maroša Schmidta zo Slovenského múzea dizajnu, ktoré má expozíciu ikonických dizajnérskych spotrebných predmetov československej éry. Česko a Slovensko reprezentujú i dve osobnosti z oblasti galerijnej pedagogiky a vzdelávania v umení Ondřej Horák a Barbora Tribulová. V rozhovore argumentujú, prečo by sa galérie nemali venovať iba vystavovaniu umenia.Pohľad na domáce prostredie je v dialógu dvoch súčasných umelcov Viktora Freša a Martina Piačeka. Dôležitý bod kultúrneho diania v Banskej Štiavnici - Banská st a nica Contemporary predstavuje reportáž o aktivitách Zuzany Bodnárovej a Svätopluka Mikytu. V článku The Stones of Bratislava Nina Gažovičová predstavuje sochára Petra Rollera a jeho kontinuálnu realizáciu vo verejnom priestore Bratislavy. V čísle je pripomienka na vlaňajšie 30. výročie Medzinárodného keramického sympózia v Kalinove. V tamojšom Žiaromate v lete tvoria umelci z celého sveta, závod im poskytuje hlinu, technické zázemie i možnosť vypaľovania veľkoformátových diel v peciach, o tom píše Viera Kleinová.K pravidelným rubrikám patrí prehľad tvorby najmladších umelcov, prehľad udalostí na umeleckej scéne, ďalší diel zo seriálu o tematicky koncipovaných múzejných expozíciách Dušana Burana, ktorý sa venuje dileme Ako sa vystavuje smrť. Nechýba návšteva bytu zberateľov umenia, kde majiteľ žije v príkladnej symbióze s ním, či článok Niny Gažovičovej Ženský zákon sprostredkúvajúci prehľad diania na domácom trhu s umením.Fotograf Jakub Gulyás pre magazín vytvoril autorský projekt spájajúci diela zo zbierok SNG s vlastnou tvorbou na základe významových aj vizuálnych asociácií. Vznikol pri tom experiment skenovania živej modelky na skenovacom prístroji SNG v modeli od návrhára Borisa Hanečku. Príspevok Lucie Gavulovej zase prináša pohľad na 10. ročník známej udalosti svetového vizuálneho umenia Berlínske bienále. Lucia G. Stach poskytuje v článku report z minuloročnej výstavy Romana Ondáka v Kunstforum Ostdeutsche Galerie Regensburg.