Charles Michel pôjde 1. decembra do Číny, rokovať chce o ekonomických a ľudskoprávnych témach

24.11.2022 (Webnoviny.sk) - Predseda Európskej rady Charles Michel odcestuje na budúci týždeň do Číny, kde bude diskutovať s tamojším prezidentom Si Ťin-pchingom o ekonomických záležitostiach týchto dvoch obchodných gigantov a vzťahoch Pekingu s Ruskom a susedným Taiwanom.Počas jednodňovej návštevy, ktorá sa uskutoční 1. decembra, sa Michel bude snažiť nájsť rovnováhu medzi želaním EÚ zvýšiť export do Číny a potrebou byť pevný voči Pekingu pri obrane demokracie a základných slobôd.Bude to tiež príležitosť ukázať jednotnú tvár 27-členného bloku po tom, čo nemecký kancelár Olaf Scholz začiatkom tohto mesiaca sám navštívil Čínu. Počas nej naliehal na Čínu, aby uplatnila svoj vplyv na Rusko, a vyjadril obavy v oblasti ľudských práv.