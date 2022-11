Nový župan Ondrej Lunter a krajskí poslanci zložili sľuby, sú pripravení robiť aj nepopulárne rozhodnutia

Najviac si cení ducha spolupráce

Silné projekty, ktoré posunú kraj vpred

Nepopulárne, no nevyhnutné rozhodnutia

24.11.2022 (Webnoviny.sk) - Vo veľkej sále Radnice mesta Lučenec dnes na výjazdovom rokovaní zložil sľub nový predseda Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) Ondrej Lunter do rúk končiaceho župana, jeho otca, Jána Luntera . Sľub zložilo aj 47 zo 49 zvolených poslancov zastupiteľstva BBSK. Chýbajúci dvaja poslanci zložia sľub na najbližšom rokovaní krajského zastupiteľstva 19. decembra v Banskej Bystrici.Rokovanie otvoril končiaci župan BBSK Ján Lunter, ktorý pozval na rokovanie aj doterajších poslancov, aby im poďakoval za spoluprácu. Podľa jeho slov odovzdáva správu kraja v lepšom stave, ako ju pred piatimi rokmi prevzal.„Duch spolupráce v zastupiteľstve s poslancami, s podpredsedami kraja na pracovnej, ale aj politickej úrovni,“ povedal doterajší predseda k tomu, čo si najviac z toho, čo počas svojho pôsobenia urobili, najviac cení.„Ku dňu konania volieb bolo v zoznamoch voličov zapísaných 511 603 voličov, z toho 230 932 sa zúčastnilo na hlasovaní a 230 186 voličov odovzdalo obálku do hlasovacej schránky. S počtom 96 438 platných hlasov bol za predsedu BBSK zvolený Ondrej Lunter. Z celkového počtu 346 kandidátov bolo zvolených 49 poslancov," konštatovala podpredsedníčka volebnej komisie BBSK Petra Presperínová.„Dnešným dňom preberáme správu kraja za okolností, ktoré majú povahu dvoch strán jednej ale tej istej mince. Jedna strana tejto mince je pre náš kraj priaznivá, je nádejná a je výsledkom rozhodnutí, ktoré sme v kraji urobili počas uplynulých piatich rokov. Máme silné rozbehnuté projekty, vďaka ktorým môžeme posunúť kraj zase o kus ďalej, a to doslova vo všetkých oblastiach, ktoré máme v kompetencii a ktoré od nás ľudia očakávajú, aby fungovali,“ uviedol v príhovore novozvolený župan s tým, že je aj druhá strana mince, ktorá je menej priaznivá.„Mám na mysli ceny energií a infláciu, aká tu nebola posledných 30 rokov. To je objektívny fakt, ktorému čelí svet, Európa, ale aj náš kraj. To bude vyžadovať aj od nás úsporné a menej populárne rozhodnutia. Druhá nepriaznivá okolnosť je spôsob, akým sa s krajmi a samosprávami komunikuje z úrovne štátu a čo sa dá od vlády očakávať,“ dodal Ondrej Lunter s tým, že polovica problémov sa dá zvládnuť súdržnosťou.