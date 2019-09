Chášukdží v posledných slovách žiadal vrahov, aby ho nedusili

Žena drží plagát počas symbolického pohrebu saudskoarabského novinára Džamála Chášukdžího, ktorého zavraždili v saudskoarabskom veľvyslanectve, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Ankara 10. septembra (TASR) - Zavraždený saudskoarabský novinár Džamál Chášukdží vo svojich posledných slovách naliehavo žiadal vrahov, aby mu nezakrývali ústa, lebo trpí astmou a mohol by sa zadusiť. Napísal to turecký denník Sabah, ktorý v utorok citovala tlačová agentúra AP.Denník zverejnil tento týždeň nové pasáže z nahrávky Chášukdžího rozhovoru s členmi saudskoarabského komanda zabijakov, ktorých poslali do Turecka zabiť novinára. Denník uviedol, že zvukovú nahrávku Chášukdžího "" z 2. októbra 2018 a následného rozštvrtenia jeho tela na saudskoarabskom konzuláte v Istanbule získala turecká tajná služba.Podľa zverejneného prepisu zvukovej nahrávky člen vražedného komanda hovorí Chášukdžímu, že na príkaz Interpolu ho musia odviezť naspäť do hlavného mesta Saudskej Arábie, Rijádu.Tohto muža takisto počuť, ako sa snaží donútiť Chášukdžího, aby poslal svojmu synovi odkaz, nech sa oňho nebojí, ak od neho nebude mať nejaké správy.