Chatbot Elona Muska na sieti X chválil Adolfa Hitlera, EÚ bude reagovať

10.7.2025 (SITA.sk) - Európska únia bude reagovať na to, že chatbot Elona Muska na sieti X chválil Adolfa Hitlera. Povedal to vo štvrtok hovorca Európskej komisie pre digitálne záležitosti Thomas Regnier. Komisia to podľa jeho slov berie „mimoriadne vážne“ a je „v kontakte“ s platformou X.Snímky obrazovky platformy X ukázali niekoľko príspevkov chatbota známeho ako Grok, v ktorých chválil nacistického vodcu a tvrdil, že židovský ľud propaguje „nenávisť voči bielym“. Grok vytvoril aj hanlivé komentáre o islame a urážky na adresu tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana.Európska komisia už od decembra 2023 prešetruje, ako platforma X rieši šírenie nelegálneho obsahu a manipulácie s informáciami.