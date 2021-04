Chauvin pritlačil Floyda k zemi oprávnene, podľa odborníka predstavoval hrozbu aj prizerajúci sa dav

Floyda vyplašila zbraň

Expolicajt trvá na svojej nevine

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

14.4.2021 (Webnoviny.sk) - Bývalý minneapoliský policajt Derek Chauvin pritlačil Georgea Floyda k zemi pri jeho vlaňajšom zatýkaní oprávnene. Počas súdneho procesu s ním to v utorok povedal odborník na použitie sily a bývalý policajt Barry Brodd, ktorého si predvolala obhajoba. Chauvin podľa neho konal s „objektívnou primeranosťou“, píše spravodajský portál BBC.Brodd povedal súdu v Minneapolise, že „bezprostredná hrozba“, ktorú predstavoval Floyd, bola hlavným faktorom jeho zadržania. „Z pohľadu policajta nemusíte čakať, kým sa to stane. Musíte mať odôvodnený strach, že vás niekto udrie, bodne, zastrelí,“ vyjadril sa s tým, že je jednoduché súdiť konanie policajta spoza stola, no väčšia výzva je hodnotiť situáciu z pohľadu policajta.Keď sa Chauvinov právnik Eric Nelson Brodda spýtal na to, či pri zatýkaní Floyda použil smrteľnú silu, odpovedal nie. Odborník tiež poznamenal, že dav obklopujúci Floyda počas zatýkania „predstavoval neznámu hrozbu“ a odkláňal Chauvinovu pozornosť od Floyda.Žalobcovia pri vypočúvaní trvali na tom, že hrozby z polohovej asfyxie, teda nemožnosti dýchania v istej pozícii, boli známe. Keď sa Brodda spýtali na to, či je to niečo bežne známe v policajných radoch, odpovedal áno, čím potvrdil, že to nebola nová informácia.Pred súd sa tiež postavil policajt Peter Chang, ktorý zasahoval na mieste Floydovho zatknutia. Chang povedal, že okolostojaci ľudia boli „veľmi agresívni k policajtom“ a v dôsledku toho sa obával o bezpečnosť kolegov. Na súde tiež prehrali zábery z kamery na jeho uniforme.Obhajoba si v utorok predvolala aj Floydovu známu Shawandu Hill, ktorá sedela v aute, keď k Floydovi prišli zamestnanci obchodu a konfrontovali ho pre platbu s údajne falošnou dvadsaťdolárovou bankovkou. Floyd bol predtým podľa jej slov „šťastný, normálny, rozprával a bol ostražitý“, krátko predtým ako prišli zamestnanci obchodu však náhle zaspal.Hill ho potom znova zobudila, keď prišla polícia, a prvé čo uvidel bola policajná zbraň, takže bol podľa nej okamžite znepokojený a začal prosiť o to, aby ho nezabili. To, že policajt vytiahol zbraň, Floyda podľa Hill veľmi vyplašilo.Štyridsaťšesťročný Afroameričan Floyd zomrel 25. mája 2020 v Minneapolise po tom, ako mu biely policajt Chauvin zhruba deväť minút kľačal na krku, zatiaľ čo on lapal po dychu. Zábery zo zatýkania vyvolali globálne protesty proti rasizmu.Chauvin, ktorý tvrdí, že je nevinný, je obžalovaný z vraždy tretieho stupňa, vraždy druhého stupňa a zabitia, za čo mu hrozí 40 rokov vo väzení. O jeho osude rozhoduje porota. Proces trvá už tretí týždeň, pričom prvé dva týždne mali priestor svedkovia žalujúcej strany.Proces so Chauvinom je vnímaný ako rozhodujúci moment v rasových vzťahoch v USA. Verdikt v tomto prípade bude všeobecne vnímaný ako ukazovateľ toho, ako bude americký právny systém riešiť podobné prípady v budúcnosti. Policajti pritom bývajú zriedkavo odsúdení za úmrtia počas výkonu policajného zaistenia.Ďalší traja policajti, ktorí boli pri zásahu a rovnako ako Chauvina ich prepustili - Tou Thao, Thomas Lane a J. Alexander Keung - čelia obvineniam z napomáhania a pred súd sa postavia v auguste.