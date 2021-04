Hlas vyzýva Čaputovú k zverejneniu zmluvy o Sputniku, tajnosti znižujú dôveru Slovákov vo vakcínu

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

14.4.2021 (Webnoviny.sk) - Strana Hlas – sociálna demokracia (Hlas-SD) vyzýva prezidentku Zuzanu Čaputovú , aby zverejnila zmluvu o nákupe ruskej vakcíny Sputnik V . V tlačovej správe o tom informovala hovorkyňa strany Patrícia Medveď Macíková . Ak Čaputová zmluvu nezverejní sama, mala by sa podľa Hlasu-SD zasadiť o jej urýchlené zverejnenie zo strany Ministerstva zdravotníctva SR „Tajnosti vlády a Igora Matoviča okolo podmienok dovozu Sputnika výrazne znižujú dôveru ľudí v túto vakcínu a maria tak zmysel jej dovozu, ktorým bolo ponúknuť ľuďom alternatívu na očkovanie,“ povedal predseda strany Peter Pellegrini Občania majú podľa neho právo poznať základné atribúty zmluvy o dovoze vakcíny, napríklad kto, kedy a s kým zmluvu uzatvoril, aký mal na to mandát či koľko peňazí bude vakcína stáť.Rovnako by podľa neho mala byť verejnosť informovaná o tom, aké povinnosti vyplývajú zo zmluvy pre Slovensko. Zmluvu o nákupe ruskej vakcíny priniesol prezidentke v utorok minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nom. OĽaNO) prezidentke. Tá sa plánuje s jej obsahom oboznámiť.