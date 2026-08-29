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28. augusta 2026

Chce zachrániť ženu, ktorá chce zničiť svet. Trón padlých bohov



Dianna už nechce bojovať so svojou príšernou stránkou. Naopak, rozhodne sa ju prijať. A keď sa mocná ig’morruthenka prestane kontrolovať, problém už nemá iba Samkiel.



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Chce zachrániť ženu, ktorá chce zničiť svet. Trón padlých bohov

Problém má celý svet. Trón padlých bohov je príbeh o tom ako bolesť premení hrdinku na monštrum.

Dianna nie je klasická fantasy hrdinka, ktorá po niekoľkých skúškach objaví svoje schopnosti a naučí sa ich používať na dobro. Je oveľa komplikovanejšia. Ako ig’morruthenka dokáže meniť podobu a jej skutočná podoba patrí k tým najdesivejším, čo tento svet ponúka. Lenže tentoraz sa v nej niečo zlomilo. Po udalostiach prvého dielu ju pohlcuje smútok a túžba po odplate. Namiesto toho, aby sa snažila svoju monštruóznu stránku držať na uzde, začne uvažovať, či by nebolo jednoduchšie ju jednoducho prijať.
A práve tu sa príbeh stáva zaujímavým. Čo ak človek prestane bojovať so svojou najhoršou stránkou? Čo ak zistí, že byť monštrom je vlastne jednoduchšie než znovu cítiť bolesť?

A potom je tu Samkiel. Nesmrteľný boh, kedysi Diannin nepriateľ a teraz muž, ktorý ju miluje natoľko, že sa odmieta zmieriť s predstavou, že je nenapraviteľná. Kým ostatní v nej vidia beštiu, on stále hľadá ženu, ktorú poznal. Jeho najväčšou zbraňou pritom nie je sila. Je trpezlivosť. Dianna ho skúša, odstrkuje a neraz mu dáva veľmi jasne najavo, že o jeho záchranu nestojí. Samkiel však neprestáva veriť, že sa k nej dá dostať. Práve tento vzťah patrí k najsilnejším stránkam knihy. Nie je to jednoduchá romantika, skôr neustále preťahovanie medzi tým, čo Dianna cíti, a tým, čo si dovolí priznať. Ich chémia je pritom poriadne výbušná, no autorka ju nestavia nad samotný príbeh. Dôležitejšie je, či sa dá človek zachrániť proti jeho vlastnej vôli.

Samozrejme, Dianna nie je jediným problémom. Kadenova armáda ohrozuje ríše a objavujú sa ďalšie hrozby. Autorka pritom pokračuje v budovaní rozsiahleho fantasy sveta a postupne pridáva nové vrstvy jeho mytológie. Oceníte zvraty aj charakterový vývoj. Niektoré udalosti sa dajú odhadnúť skôr, iné však prichádzajú presne v momente, keď si myslíte, že už máte situáciu pod kontrolou.
A záver? Cliffhanger opäť nechýba. Nie je taký krutý ako na konci prvého dielu, ale Amber V. Nicole vás rozhodne nenechá pohodlne zavrieť knihu s pocitom, že je všetko vybavené.

A ak vás baví temná fantasy, enemies-to-lovers, morálne sivé postavy, zakázaná láska, nájdená rodina a poriadna dávka napätia, Dianna vás pravdepodobne nebude nudiť ani na chvíľu. Aj preto sa oplatí prečítať Trón padlých bohov.

Z anglického originálu preložila Mária Koscelníková.

Milan Buno, knižný publicista


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